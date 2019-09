L’app DAZN sbarca su Now TV Smart Stick e Now TV Box

Now TV Smart Stick e Now TV Box adesso dispongono della app DAZN. Ecco come scaricarla e godere dei contenuti dell'offerta streaming.

I possessori di Now TV Smart Stick e Now TV Box da ieri possono scaricare l’app DAZN per godere dell’offerta correlata – per per altro da agosto include anche Eurosport. Ovviamente d’ora in poi acquistando o attivando i due dispositivi l’applicazione sarà presente di default.

Ad ogni modo per gli attuali utenti Now TV Smart Stick e Now TV Box è sufficiente:

Andare su “Apps” dal menù

Posizionarsi sull’icona DAZN e premere “OK”

Selezionare “Aggiungi App” e premere “OK”

Una volta scaricata, l’app è disponibile nella sezione “Home”

Da ricordare che Now TV Smart Stick è un piccolo accessorio che consente di vedere i contenuti della piattaforma streaming su ogni TV – anche quelle che non sono Smart. In verità, come è successo a diversi utenti, l’app Now TV nel tempo è scomparsa anche dallo store Samsung delle Smart TV prive di sistema operativo Tizen. La Stick ha bisogno solo di un ingresso HDMI e una connessione Internet. Il tutto costa 29,99 euro con il primo mese di Sport Now TV incluso.

Per quanto riguarda le offerte si può scegliere tra il Pass Sport giornaliero (7,99 euro), quello settimanale (14,99 euro) e il Ticket Sport mensile (29,99 euro/mese), con il Super HD sempre incluso. Si può decidere di sottoscrivere qualsiasi offerta anche all’ultimo momento, e poi disdire quando si vuole in totale libertà.