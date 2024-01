Le fidanzate IA si moltiplicano come Gremlins, pericolo in agguato?

Nel secondo giorno dall'apertura del GPT store di OpenAI, destinato a offrire versioni personalizzate di ChatGPT, gli utenti stanno già infrangendo le regole. In teoria dovrebbero essere disponibili bot creati per scopi specifici entro un set di regole ben definito, ma in pratica ci sono già un sacco di “fidanzate IA”.

Bot che nascono per soddisfare bisogni relazionali frustrati o anche solo non ordinari, ma si tratta di qualcosa che secondo alcuni sta “rovinando i maschi moderni”. Finché ChatGPT non interverrà, se lo farà, sarà ancora più facile trovarsi una fidanzata digitale perfetta. Anzi, in teoria puoi programmartela da solo, o chiedere a qualcuno di farlo al posto tuo (dietro compenso, si capisce).

Questi chatbot "fidanzate" contravvengono alle regole di utilizzo di OpenAI, aggiornate al lancio del GPT store il 10 gennaio. L'azienda vieta GPT dedicati a "favorire compagnie romantiche”. Al momento tuttavia questo tipo di bot è tra i più comuni.

Vale la pena ricordare che tra gli adolescenti aumentano i casi di persone che si isolano dalla società, e alcuni che vivono una solitudine dannosa. Le tecnologie cambiano le relazioni sociali, ma non sempre riescono ad aiutare quelle persone che faticano a interagire con gli altri. I chatbot AI potrebbero essere parte della soluzione per chi è isolato, ma potrebbero anche essere parte del problema.

Proprio come i Gremlins, protagonisti dell’omonimo film del 1984, questi chatbot possono entrare in casa nostra promettendo di portarci un po’ di gioia e di alleviare le nostre sofferenze.

Ma l’aspetto tenero e affettuoso potrebbe nascondere un terribile mostro. Solo che il protagonista del film, se non altro, aveva ricevuto qualche vaga indicazione su come prevenire il disastro. Le fidanzate IA invece non hanno alcun manuale di istruzioni.