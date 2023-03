Siete arrivati al periodo delle tanto attese pulizie di primavera e avete necessitò di fare anche un cambio di capi nel vostro armadio, per la mezza stagione? Questo si traduce in numerose lavatrici da fare nel corso di poco tempo, il che è più che complicato e dispendioso se non possedete un buon modello a supportarvi. Lavare i propri capi al meglio, velocemente e senza consumare troppo non è facile ma, grazie alla super promozione disponibile da Yeppon, potrete fare un salto di qualità acquistando un delle lavatrici top di gamma a un prezzo imbattile!

Fino al 26 marzo, nell’apposita sezione dello store, potrete trovare numerose lavatrici a marchio Samsung, AEG, Electrolux e molto altro ancora, in sconto anche fino al 40%. Un’occasione davvero imperdibile che vi consigliamo di sfruttare, fintanto che i prezzi sono tanto vantaggiosi.

Non possiamo non menzionare la Samsung WW80T934ASH a carica frontale, disponibile ad appena 729,99€ invece di 929,99€. Il modello in questione vi assicura prestazioni eccellenti grazie alla tecnologia Ecolavaggio. Questa feature, garantisce un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia!

Inoltre, in caso di necessità, potrete scegliere la modalità superveloce per un bucato pulito in soli 39 minuti. La funzione Turbo + sfrutta una fase di lavaggio velocizzata per cui il detersivo viene premiscelato con le bolle d’aria, creando una schiuma attiva che agisce sin dal primo minuto. Grazie alla rotazione dinamica del cestello e all’intensificazione dei getti d’acqua, inoltre, il detersivo produce ancora più bolle, che penetrano efficacemente nei capi per smacchiarli in modo rapido ma delicato. Anche la fase di risciacquo è più veloce ed efficace, grazie ad un potente getto che tratta i capi in modo uniforme, raggiungendo qualsiasi punto del cestello.

Non meno importante, grazie all’ecodosatore e al sistema integrato di sensori (acqua, peso e detergente) la lavatrice calcola la quantità di prodotto necessario su misura per ciascun carico. Vi basterà riempire il dispenser e, poi, potrete ottenere fino a un mese di lavaggi in completa autonomia, dimenticandovi di riempire la vaschetta ad ogni ciclo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.

