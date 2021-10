Le smart city? Saranno impossibili senza l’uso delle tecnologie decentralizzate

L’obiettivo principale di una smart city è quello di ottimizzare le funzioni della città e promuovere la crescita economica facendo leva su tecnologie all’avanguardia. Le città intelligenti cercheranno di aumentare l’efficienza operativa, raggiungere obiettivi di sostenibilità come l’efficienza energetica e la gestione delle scarse risorse e, soprattutto, migliorare la vita dei cittadini all’interno. Per fare questo saranno costruite su un’infrastruttura tecnologica finanziaria completamente nuova che supporterà il flusso di micropagamenti su “impianti idraulici” finanziari, in modo simile a quello di altre utility essenziali (acqua, energia, dati, ecc.) che scorrono su tubi, cavi e fibre.

La raccolta di dati accurata e affidabile dai dispositivi connessi è, quindi, fondamentale e il modo migliore per ottenere la partecipazione attiva dei residenti di una città per fornire questi dati dai loro dispositivi è incentivarli a farlo. Chiaramente, ci sono alcuni concetti fondamentali che devono anche essere messi in atto per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini come l’identità digitale, la privacy personale e il consenso alla condivisione dei dati, e che saranno oggetto di un altro articolo.

Una città intelligente ha la responsabilità nei confronti dei suoi cittadini di operare e riferire sulle infrastrutture sostenibili e di integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nella sua progettazione. L’implementazione di schemi di incentivazione per incoraggiare comportamenti positivi svolgerà probabilmente un ruolo essenziale nell’affrontare le più importanti questioni ambientali, sociali ed economiche che i cittadini all’interno di quelle città devono affrontare.

Le città intelligenti con servizi completamente integrati distano da noi ancora alcuni anni, ma l’uso di sistemi di incentivazione basati sulla capacità di effettuare micropagamenti potrebbe accelerare la creazione di città intelligenti. Un esempio attuale di questo è la proliferazione dei processi di check-in e tracciamento COVID-19. Al momento non siamo ricompensati per aver firmato negli enti pubblici, ma forse ci sarebbe un maggiore livello di conformità se lo fossimo. Qualsiasi iniziativa di smart city che richieda la raccolta di dati per l’elaborazione da parte dei sistemi analitici della città, che risponda con il “nudging” comportamentale della comunità tramite una ricompensa, trarrebbe beneficio da un’infrastruttura di pagamenti che supporta i micropagamenti.

Per questo le smart city di successo metteranno l’incentivazione al centro del progetto. Ma le smart city del futuro dovranno affrontare anche temi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati, altrimenti la partecipazione sarà ostacolata dalle preoccupazioni dei cittadini su come i loro dati vengono utilizzati quando adottano la tecnologia.

Pertanto, saranno necessari sistemi di incentivazione incentrati sul consenso e sulla costruzione della fiducia per guidare l’approvazione pubblica delle città intelligenti. Se implementato correttamente, con la privacy dei cittadini integrata nella progettazione dei sistemi, l’incentivazione comportamentale può garantire una città senza intoppi e sicura.

Le città intelligenti (e i loro cittadini) si affideranno ai sensori e ai dispositivi integrati nel loro tessuto. I dispositivi connessi internet of things (IoT) saranno gli occhi, le orecchie e le mani della città, raccogliendo automaticamente dati su tutto, dal movimento del traffico ai fattori ambientali, al tempo, al monitoraggio della catena di approvvigionamento e alla gestione delle risorse della città (acqua, energia, rifiuti, ecc.). Questi dati saranno utilizzati per informare e adattare la politica e nel processo decisionale in tempo reale per consentire ai sistemi della città di funzionare senza intoppi.

Con l’implementazione di nuove reti ad alta velocità come il 5G o LoRaWAN e la crescita dell’uso di dispositivi IoT connessi per servizi e utilità essenziali, aumenterà anche la necessità di micropagamenti automatizzati e da dispositivo a dispositivo. I casi d’uso includono veicoli elettrici che pagano automaticamente i pedaggi mentre passano, pagamento automatico alla consegna da parte dei droni o un fornitore di gateway di rete IoT pagato dai dispositivi che stanno abilitando nel loro raggio d’azione. Il requisito principale per queste reti mesh di dispositivi è la scala, la velocità e la sicurezza, nonché l’autorità delegata sostenuta dall’identità digitale.

L’attuale infrastruttura di pagamento non può supportare decine di miliardi di dispositivi IoT sempre connessi. L’infrastruttura sottostante, che collega tra loro vari punti dati, dispositivi e stakeholder, detiene quindi la chiave del successo per i sistemi di incentivazione e l’integrità complessiva della smart city.

Se consideriamo che le città intelligenti richiedono un nuovo tipo di “impianto idraulico” finanziario che supporti tutti i loro servizi e abbiano maggiori probabilità di essere basate su registri distribuiti, allora dobbiamo considerare il tipo di valuta digitale che utilizzeranno come DLT pubbliche che operano su economie di token native o criptovalute. Questi possono sembrare pensieri futuristici, ma le città intelligenti sono già state pianificate e progettate in tutto il mondo e tutte devono considerare la sostenibilità nei propri progetti.