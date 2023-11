LEGO Batmobile mai a un prezzo così BASSO!

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Iniziamo, dunque, la giornata conclusiva segnalandovi che il LEGO della Batmobile dedicato all'inseguimento di Batman e Joker è in sconto a soli 37,90€ invece del prezzo consigliato di 47,99€: è il prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile!

LEGO Batmobile Batman vs The Joker, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del LEGO dedicato alla Batmobile è consigliato, ovviamente, a tutti i fan del mondo dei supereroi DC, e in particolare di Batman. Per i piccoli che amano mettere alla prova la propria creatività e desiderano divertirsi costruendo un pezzo iconico del cinema degli anni '80, questo prodotto è perfetto, ma rappresenta anche un regalo interessante per gli adulti appassionati di Batman o per i collezionisti grazie alle sue minifigure dettagliate e alla riproduzione fedele dell'automobile di Batman del 1989.

Il set è composto dall'iconica Batmobile e due minifigure, ovvero Batman e Joker. Il modellino di Batmobile presenta un tetto sollevabile per accedere all'abitacolo (sufficiente a ospitare una minifigure), un bagagliaio che può essere aperto e un sistema per sollevare due blaster. Il LEGO è dotato, inoltre, di un tubo di scappamento con un componente fiammante che ruota man mano che la Batmobile si muove.

Questa offerta propone l'imperdibile Batmobile a soli 37,90€: parliamo di un vero affare per un set tanto dettagliato, nonché il prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile. Sino a qualche giorno fa, infatti, veniva venduto a 47,99€, rendendo l'offerta del Black Friday un'occasione imperdibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

