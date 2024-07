LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico a solo 24€!

Se volete ampliare la vostra collezione di LEGO con un set davvero unico e bellissimo a tema Harry Potter, non dovete farvi scappare LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico, ora disponibile al prezzo di soli 23,99€ anziché 26,77€. Questa magnifica riproduzione offre la possibilità di esporre uno dei personaggi più adorati dall'universo di Harry Potter. Con braccia e dita articolate, la testa snodabile di Dobby permette di posizionarlo in varie espressioni, mentre gli accessori inclusi come il calzino di Harry o la torta fluttuante apportano un richiamo nostalgico alle scene più iconiche della serie. Questa offerta, con uno sconto del 10%, rappresenta un'occasione da non perdere per tutti i collezionisti e gli appassionati di Harry Potter!

LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico: per allargare la tua collezione

Il set LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico è una perfetta combinazione di gioco e collezionismo, indirizzato principalmente ai fan di tutte le età dell'universo di Harry Potter. Questo modello snodabile del celebre elfo domestico viene incontro sia alle esigenze dei collezionisti - grazie alla sua fedeltà estetica e dettagli unici - sia a quelle dei più giovani che cercano un'esperienza coinvolgente e addirittura di gioco, per i bambini. Con accessori iconici che spaziano dal calzino, simbolo della libertà di Dobby, al diario di Tom Riddle, potrete rivivere o reinterpretare scene memorabili della saga.

Il LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico è il primo modellino LEGO che permette di costruire ed esporre la replica di Dobby, uno dei personaggi più amati del mondo di Harry Potter. Caratterizzato da testa, orecchie, braccia e dita snodabili, questo set offre la possibilità di ricreare diverse pose ed espressioni, così da personalizzare costantemente il tuo Dobby.

Alto 19 cm, Dobby viene fornito con un supporto espositivo dotato di targhetta, rendendolo una vera e propria chicca da esposizione perfetto per ogni camera da letto o area di studio. Destinato a fan di Harry Potter dai 8 anni in su, questo set diventa un incredibile regalo per arricchire collezioni esistenti. Grazie all’app LEGO Builder, offre inoltre un’esperienza di costruzione interattiva e intuitiva, guidando passo dopo passo, con la possibilità di ingrandire e ruotare digitalmente il modello 3D.

Attualmente disponibile al prezzo di 23,99€, scontato dal prezzo originale di 26,77€, il LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico rappresenta una proposta interessante per i collezionisti e per i fan dell’universo di Harry Potter. Consigliamo caldamente l’acquisto di questo set costituito da elementi ricchi di dettagli e connotati da un alto valore ludico e collezionistico. Specie ora, che è in sconto del 10% a un prezzo davvero stracciato!

