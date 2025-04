La Serie A torna in campo il 25 aprile alle 20:45 con una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre coinvolte: Atalanta - Lecce, match che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire l’incontro comodamente in streaming tramite l’app o il sito ufficiale di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC. Per chi si trova fuori dai confini italiani, c'è comunque la possibilità di non perdersi la partita: nelle prossime righe vi spieghiamo come.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Lecce in TV e streaming

La partita Atalanta - Lecce è prevista per le 20:45 del 25 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La squadra di Gasperini si presenta a questo appuntamento con una forma altalenante. Nelle ultime cinque giornate, l’Atalanta ha ottenuto due vittorie e incassato tre sconfitte, un ruolino di marcia non perfetto ma sufficiente a mantenerla saldamente in zona Champions. Attualmente i nerazzurri occupano il terzo posto in classifica, e cercheranno di consolidare la propria posizione approfittando di un turno favorevole sulla carta, contro un avversario in difficoltà.

Situazione decisamente più complicata per il Lecce, che arriva a Bergamo in piena lotta salvezza. I giallorossi nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo un punto, frutto di un pareggio e ben quattro sconfitte. La squadra salentina si trova attualmente al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione, e ha bisogno di una svolta per invertire il trend negativo. Contro un avversario superiore sulla carta come l’Atalanta, servirà una prestazione di carattere.

Probabili formazioni Atalanta - Lecce

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Toloi Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N'Dry, Helgason, Morente; Rebic. All. Giampaolo.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete comunque seguire Atalanta - Lecce in diretta su DAZN, potete farlo utilizzando una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Questi strumenti vi permettono di collegarvi come se foste in Italia, bypassando le restrizioni geografiche dei contenuti in streaming. Basta connettersi a un server italiano tramite VPN, accedere al proprio account DAZN e godersi la partita ovunque vi troviate.