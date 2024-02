Monster Jam LEGO CROLLA a 16€! Occasione IMPERDIBILE

Scoprite l'incredibile offerta su Amazon del set LEGO Technic di Monster Jam che vi catturerà con il suo monster truck trasformabile in un camion giocattolo per raddoppiare il divertimento. Un vero tributo al mondo di Monster Jam, questo gioco include adesivi per personalizzare il vostro veicolo e istruzioni digitali per una costruzione interattiva. Con un prezzo originale di 19,99€, ora è disponibile a soli 15,99€, consentendovi di risparmiare il 20%. Perfetto per giovani appassionati di LEGO dai 7 anni in su, è l'ideale per introdurre i bambini all'ingegneria e alla meccanica, stimolando la loro creatività e capacità di risoluzione dei problemi. Approfittate subito di questa fantastica offerta e regalate ai vostri piccoli ore di divertimento e apprendimento con il set LEGO Technic di Monster Jam!

Set Monster Jam 2 in 1 LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

È perfettamente adatto per i giovani fan di Monster Jam dai 7 anni in su, che desiderano esplorare l'emozionante mondo dei monster truck e, contemporaneamente, avvicinarsi ai concetti di ingegneria e meccanica attraverso il gioco. Gli appassionati di LEGO che cercano una nuova sfida troveranno in questo set un'ottima occasione per mettersi alla prova, grazie alla possibilità di ricostruire il modello in un camion giocattolo per partecipare a nuove avventure.

Costituito da 244 pezzi, questo giocattolo offre un doppio divertimento: dopo aver costruito il monster truck con funzione pull-back, i bambini possono trasformarlo in un modello di camion pronto a sfidare le arene di gara. Gli adesivi inclusi permettono di personalizzare il veicolo, aumentando il coinvolgimento e il senso di appartenenza al mondo di Monster Jam. Le istruzioni digitali disponibili tramite l'app LEGO Builder rendono il montaggio un'esperienza moderna e interattiva, aiutando i giovani costruttori a visualizzare il progetto in 3D, salvare i progressi e navigare attraverso i passaggi di costruzione con facilità. Consigliato quindi a bambini creativi e curiosi, desiderosi di imparare giocando.

Si tratta di una scelta eccellente che, a un prezzo accessibile di 15,99€ (rispetto al prezzo originale di 19,99€), offre un'esperienza di gioco unica ed educativa. Con la capacità di trasformarsi da monster truck a camion giocattolo, stimola la creatività e la passione per l'ingegneria nei giovani costruttori.

