LG XBOOM è lo speaker definitivo per le tue feste: oggi SCONTATO del 46% su Amazon!

Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth potente che unisca prestazioni audio di alto livello e una grande autonomia, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Infatti, LG XBOOM è ora disponibile a soli 189,58€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato di 349€. Un'occasione imperdibile per chi desidera portare la musica ovunque con qualità e potenza.

LG XBOOM, chi dovrebbe acquistarlo?

LG XBOOM è molto più di una semplice cassa portatile. Con una potenza complessiva di 50W, questo altoparlante garantisce un suono coinvolgente e bassi profondi anche a volume ridotto, grazie all'esclusivo algoritmo di ottimizzazione automatica dei bassi. Che si tratti di una festa all'aperto o di un momento di relax in casa, l'esperienza sonora rimane sempre di altissimo livello.

La funzione Sound Boost amplia ulteriormente il campo sonoro, offrendo un audio ricco e dettagliato in qualsiasi ambiente. Compatibile con Google Assistant, Siri e Alexa, LG XBOOM consente di controllare la musica tramite comandi vocali, rendendo l'esperienza d'ascolto ancora più fluida e smart.

Pensato per l'utilizzo in movimento, questo speaker Bluetooth LG vanta una resistenza certificata secondo gli standard militari USA, garantendo durevolezza anche in condizioni impegnative. Inoltre, la batteria offre fino a 15 ore di autonomia con meno di 3 ore di ricarica, assicurando ore e ore di musica senza interruzioni.

Un altro vantaggio è la possibilità di rispondere alle chiamate in vivavoce direttamente dallo speaker, perfetto per chi vuole restare connesso senza interrompere l'ascolto.

Con un design elegante in colore nero e prestazioni da top di gamma, LG XBOOM si propone come la scelta ideale per chi cerca uno speaker wireless affidabile, potente e versatile. A questo prezzo scontato su Amazon, rappresenta un acquisto davvero vantaggioso. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

