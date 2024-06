MacBook Air M3 da 15 pollici, CHE PREZZO: questa versione è al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un laptop che coniughi potenza, eleganza e portabilità, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il MacBook Air con chip M3, nella sua versione da 15 pollici con 8GB di RAM e 512GB di SSD, è disponibile per 1.549€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 1.879,00€ a cui veniva proposto fino a qualche giorno fa. Si tratta del minimo storico per questa versione!

MacBook Air da 15" con chip M3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air M3 da 15 pollici rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un connubio perfetto tra prestazioni elevate e portabilità. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il rivoluzionario chip M3, un prodigio di ingegneria che promette prestazioni superlative in un dispositivo incredibilmente sottile. Con una CPU 8-core e una GPU 10-core, questo SoC è in grado di gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più impegnativi, dal montaggio video professionale alla modellazione 3D, senza mai mostrare segni di affaticamento. Programmi professionali come Adobe Creative Cloud sono quindi all'ordine del giorno, e con le ottimizzazioni pensate da Apple il dispositivo resiste con la sua batteria fino a 18 ore di lavoro.

Ma le meraviglie non finiscono qui. Il display Liquid Retina da 15,3 pollici è un tripudio di colori e dettagli, capace di riprodurre immagini con una fedeltà cromatica che rasenta la perfezione, ottima per chi lavora nei campi grafici. La videocamera FaceTime HD a 1080p e gli altoparlanti con audio spaziale migliorano ulteriormente l'esperienza di utilizza, rendendolo eccellente anche per videoconferenze e ascolto di musica.

A completare la configurazione troviamo due porte Thunderbolt, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, e la possibilità di collegare due monitor esterni, novità assoluta di quest'anno rispetto ai precedenti modelli.

Al prezzo di 1.549,00€, il MacBook Air M3 da 15 pollici propone un'ottima offerta: rappresenta un prodotto eccellente per professionisti e studenti per la sua capacità di bilanciare prestazioni, portabilità e qualità dell'immagine. Ciononostante, offre un'autonomia che garantisce un utilizzo prolungato per tutto il giorno.

