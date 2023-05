L’estate e i primi viaggi con amici e parenti sono ormai sempre più vicini! Per questo, vorreste esser preparati ad immortalare degli scatti davvero imperdibili? In tal caso, non dovreste farvi scappare l’occasione di portare a casa la macchina fotografica istantanea Polaroid Now in sconto ad appena 96,99€ su eBay!

Il prodotto in questione vi permetterà di scattare foto di prima qualità da aggiungere al vostri album di ricordi, oppure da utilizzare per decorare la vostra camera. La Polaroid Now prende la semplicità della fotocamera OneStep degli anni ’70 e la unisce al massimo controllo creativo e un design super leggero, per cui vi consigliamo di portarla a casa quanto prima!

La macchina fotografica dispone di un display luminoso che vi tiene aggiornati su quanta pellicola sia rimasta o quanta autonomia abbiate ancora. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, questa Polaroid dispone di un doppio obiettivo e di una avanzata tecnologia di autofocus che mette i vostri soggetti al centro dell’immagine senza perdere nemmeno un dettaglio.

Il sistema di messa a fuoco automatica a 2 lenti di Polaroid Now, inoltre, vi offre foto più nitide più facilmente e decide quale obiettivo è adatto, in modo da ottenere splendidi ritratti, anche senza il flash. Il nuovo Accurate Flash, invece, vi assicura la giusta quantità di luce sul soggetto che avete deciso di immortalare, quando ne sentite la necessità!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!