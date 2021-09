Mad Max Fury Road, i veicoli del film all’asta saranno pagabili con criptovalute

Il camion militare di Mad Max: Fury Road è ora all’asta. Intitolato “High Octane Offers – Expressions of Madness Invited”, il Doof Wagon include una sezione di batteria Taiko a 4 pezzi e una parete di amplificatori legati ad esso. Il veicolo è un MAN KAT1, solitamente implementato dalle forze militari per trasportare sistemi missilistici.

Il Doof Wagon, insieme ad altri veicoli del film, sarà messo all’asta il 26 settembre 2021 da Lloyd’s Auctioneers And Valuers. La cosa interessante è che le condizioni di vendita menzionano esplicitamente che le criptovalute saranno accettate come pagamento. “Il pagamento può essere accettato in qualsiasi valuta, comprese le criptovalute mentre acceleriamo la fine della civiltà”.

Proprio la scorsa settimana, il CEO di AMC Entertainment Holdings Adam Aron aveva dichiarato che entro la fine dell’anno, la catena di cinema più grande del mondo avrebbe iniziato ad accettare bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) e bitcoin cash (BCH) per l’acquisto di biglietti. Questa settimana, Aron ha anche condotto un sondaggio chiedendo se dovesse aggiungere anche la moneta Dogecoin (DOGE) all’elenco delle criptovalute accettate, ricevendo una risposta positiva da oltre il 77% dei votanti.