Mai più oggetti smarriti con Tile Mate, oggi a META' PREZZO! -50%

Se state cercando un modo efficace per non perdere mai più i vostri oggetti di valore, questa offerta su Amazon fa proprio al caso vostro. Tile Mate è disponibile a soli 12,50€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 24,99€. Un'occasione imperdibile per chi vuole dotarsi di un tracker Bluetooth affidabile e compatibile con tutti i principali dispositivi.

Tile Mate, chi dovrebbe acquistarlo?

Tile Mate è un dispositivo compatto e versatile, perfetto per chiavi, borse, zaini e qualsiasi oggetto che temete di perdere. Grazie alla connessione Bluetooth con un raggio d'azione fino a 76 metri, potrete ritrovare i vostri oggetti in un attimo utilizzando l'app dedicata.

Se l'oggetto a cui è collegato il vostro Tile si trova nelle vicinanze, basterà farlo squillare per individuarlo facilmente. Se invece lo avete lasciato fuori dalla portata del Bluetooth, potrete consultare l'ultima posizione nota tramite l'app Tile, disponibile sia per iOS che per Android. Inoltre, la funzione Trova il tuo telefono permette di far squillare il vostro smartphone premendo due volte il pulsante sul Tile, anche quando è impostato su silenzioso.

Grazie alla rete globale Tile, il vostro dispositivo potrà essere ritrovato da altri utenti che utilizzano lo stesso sistema. In caso di smarrimento, potrete anche inserire i vostri dati di contatto nel QR code integrato, facilitando il recupero dell'oggetto.

Questo tracker è inoltre compatibile con Amazon Alexa e Google Home, consentendo di localizzare gli oggetti tramite comandi vocali. La sua batteria integrata dura fino a 3 anni e il dispositivo è resistente all'acqua (IP67), rendendolo perfetto per ogni situazione.

Con uno sconto del 50% e un prezzo di soli 12,50€, il Tile Mate rappresenta un'ottima soluzione per chi desidera tenere sempre sotto controllo i propri oggetti personali. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica! Inoltre, se preferite Apple AirTag, trovate un'interessante offerta speciale al seguente indirizzo.

