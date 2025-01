Marshall Tufton, lo speaker ideale per le tue feste all'aperto, oggi IN SCONTO! -29%

Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth portatile che unisca potenza, design iconico e qualità audio superiore, dovreste dare un’occhiata a questa offerta su Amazon. Infatti, Marshall Tufton è disponibile a soli 317,98€, con un sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 449€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un suono potente ovunque.

Marshall Tufton, chi dovrebbe acquistarlo?

Marshall Tufton rappresenta la scelta ideale per chi cerca un’esperienza sonora immersiva e di alta qualità. Grazie al sistema a tre vie e al driver posteriore, offre una riproduzione cristallina su tutte le frequenze. La tecnologia True Stereophonic, esclusiva di Marshall, garantisce un suono stereo multidirezionale, perfetto per feste all'aperto o serate in compagnia.

L’autonomia è uno dei punti di forza di questo altoparlante Bluetooth. Con oltre 20 ore di riproduzione, potete godervi la vostra musica senza preoccuparvi della ricarica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano 20 minuti per ottenere 4 ore di autonomia, un vantaggio fondamentale per chi è sempre in movimento.

La resistenza è un altro aspetto chiave. Marshall Tufton è dotato di una scocca robusta con calotte angolari a incasso, rendendolo perfetto per l’uso in esterni. La certificazione IPX2 lo protegge dagli schizzi d’acqua, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili.

Un'altra caratteristica distintiva è la funzionalità multi-host, che permette di collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e passare facilmente da uno all’altro. Questo lo rende perfetto per chi ama condividere la propria musica senza interruzioni.

Attualmente disponibile a soli 317,98€, Marshall Tufton è un investimento eccellente per chi desidera un audio potente, un design iconico e una durata prolungata della batteria. Approfittate di questa imperdibile offerta prima che il prezzo aumenti! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori speaker Bluetooth per ulteriori consigli.

