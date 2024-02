The Story of Marvel Studios: Il Libro Definitivo in sconto a 108€!

Per gli ammiratori incalliti dell'universo Marvel, c'è un'offerta da non perdere su Amazon: "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe". Questo set deluxe in due volumi è disponibile a soli 108,15€ anziché 140,45€, garantendo un risparmio del 23%. Un'opportunità da cogliere al volo per tutti coloro che desiderano immergersi nei segreti della creazione del Marvel Cinematic Universe (MCU).

The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo straordinario set offre un'esclusiva retrospettiva sul processo di produzione dei primi 23 film dell'MCU, dalla nascita con "Iron Man" fino a "Spider-Man: Far From Home". Con una prefazione di Kevin Feige e una postfazione di Robert Downey Jr., è una risorsa indispensabile per i fan che vogliono scoprire i retroscena della loro saga preferita.

Gli autori, Tara Bennett e Paul Terry, offrono un accesso senza precedenti ai Marvel Studios, riempiendo i due volumi con oltre 200 interviste e più di 500 fotografie inedite. Questo rende l'opera un tesoro di informazioni e curiosità per chiunque sia appassionato di cinema e desideri esplorare l'evoluzione di uno dei franchise più iconici della storia cinematografica.

Non solo per i fan della Marvel, ma anche per gli appassionati di cinema in generale, questo set rappresenta un'occasione unica per scoprire i segreti dietro il successo dei film dell'MCU. Con il prezzo scontato di 108,15€, è un investimento consigliato per chiunque desideri arricchire la propria collezione con un pezzo da esposizione di alta qualità. Si tratta di un'edizione in lingua inglese, perfetta per coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza dell'universo Marvel. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di aggiungere un elemento unico alla vostra collezione

