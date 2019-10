MatiPay convince Intesa Sanpaolo: le vending machine diventano un hub per gli acquisti digitali

Matipay, il sistema che sfrutta le vending machine in una modalità innovativa, ha convinto Intesa Sanpaolo a un corposo investimento.

MatiPay, la startup Fintech fondata da Matteo Pertosa e nata nella divisione IOT di Sitael, ha ricevuto 7 milioni di euro di investimento da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’emergente sistema di pagamento digitale sta riscuotendo successo perché consente di acquistare in contanti servizi e prodotti online, utilizzando la rete fisica dei lettori di banconote e gettoniere delle vending machine.

In pratica MatiPay sostituisce la classica chiavetta “fisica” con un portafoglio digitale installato sullo smartphone degli utenti e ricaricabile sia con i contanti – da inserire nei distributori – sia attraverso carta di credito. Una strategia che di fatto può avvicinare anche i più giovani, privi di conto corrente bancario o carte.

Ieri durante l’evento “La finanza con l’innovazione – Cosa si può fare per far crescere il paese. Il caso concreto di MatiPay”, ospitato presso la sede Sitael di Mola di Bari (BA), è stato annunciato il sodalizio con Intesa Sanpaolo che dovrebbe consentire un potenziamento del canale mobile.

Inoltre, la banca sarà in grado di allargare la propria offerta di servizi per la gestione del risparmio, attraverso l’integrazione con prodotti esistenti o lo sviluppo di nuovi. “L’operazione è stata realizzata attraverso Neva Finventures, il Corporate Venture Capital che fa capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center – società del gruppo bancario presieduta da Maurizio Montagnese e diretta da Giudo de Vecchi – e che investe in società fintech e in startup che intendono entrare in nuovi mercati e settori chiave quali la circular economy e data-driven economy”, puntualizza la nota ufficiale.

MatiPay impiegherà i nuovi fondi per accelerare la propria crescita nei mercati internazionali di riferimento: nello specifico Europa, Giappone e Stati Uniti, dove la presenza di vending machine è molto diffusa (circa 16 milioni di dispositivi).

“Riteniamo che l’innovazione sia un elemento chiave per garantire la competitività del sistema economico e il Corporate Venture Capital, nell’ecosistema degli innovatori, è un modello di crescita globale, che valorizza la tecnologia e l’iniziativa imprenditoriale, soprattutto dei più giovani”, ha dichiarato Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo.

“MatiPay ne è l’esempio, si tratta di un partner dalle grandi potenzialità in ambito fintech che potrà contribuire ad accelerare la leadership nei sistemi di pagamento digitali del nostro Gruppo. Questo progetto apre una nuova prospettiva strategica perché valorizza il DNA di tre generazioni di innovatori – in settori chiave come aerospazio railway e internet of things -, realizza il sogno di un giovane imprenditore di sviluppare nel suo territorio nuove tecnologie da portare nel mondo e investe in una terra ricca di valori dove tradizione e innovazione possono rappresentare un esempio da replicare per la crescita del Paese”.

Concorda Matteo Pertosa, CEO di Sitael e MatiPay: “Le risorse finanziare messe in campo, aiuteranno il percorso di crescita internazionale di MatiPay. Abbiamo scelto Intesa Sanpaolo sia per la partnership industriale, sia per la sintonia che abbiamo ritrovato nei valori manageriali, che fanno di Intesa una banca che affianca l’ecosistema imprenditoriale nella crescita dell’economia reale”.