Mediaworld: acquista 2 prodotti e ricevi un extra sconto del 30%!

Alcune campagne promozionali, come l'attuale iniziativa di Mediaworld, vanno ben oltre i tradizionali ribassi, offrendo sconti aggiuntivi che riducono il costo dei prodotti. Questa opportunità è disponibile su Mediaworld fino al 17 marzo, periodo in cui una vasta gamma di elettrodomestici Samsung, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno essere acquistati con un risparmio fino al 30% in più, nel caso in cui si decidano di comprare più articoli. La promozione inizia con un extra sconto del 10% sul totale dell'acquisto per l'acquisto di un singolo prodotto. Acquistando due prodotti, l'extra sconto sale al 20%, e raggiunge il 30% per chi sceglie di acquistare tre prodotti tra quelli proposti nella pagina dedicata alla promozione. È importante notare, tuttavia, che questi sconti supplementari sono esclusivi per i soci del MediaWorld CLUB.

Mediaworld - Uno tira l'altro, perché approfittarne?

Questa iniziativa non solo incentiva gli acquisti multipli, ma offre anche l'opportunità di rinnovare diversi elettrodomestici con un notevole risparmio. Tra le offerte più allettanti proposte da Mediaworld, spicca la combo composta da un aspirapolvere Samsung BESPOKE JET PET, un frigorifero Samsung RS68CG852ES9EF e un microonde Samsung MC35R8088LC/ET. Questo pacchetto, ideale per chi è in cerca di un rinnovamento completo degli elettrodomestici di casa, è disponibile a soli 1.649,90€.

Normalmente, l'acquisto di questi tre articoli raggiungerebbe il costo di 2.347€, rendendo questa un'occasione imperdibile per coloro che desiderano combinare funzionalità, stile e innovazione tecnologica nella propria abitazione. Un altro esempio di risparmio notevole riguarda l'accoppiata Samsung WW90T734DWH/S3, Samsung RB38C674CSA/EF e Samsung MC32K7055CT/ET, rispettivamente una lavatrice, un frigorifero e un microonde. Questa combo dal valore di oltre 1.700€ può essere vostra a soli 1.222,90€.

Insomma, la promozione "Mediaworld Uno tira l'altro" è un'opportunità unica per tutti coloro che stanno considerando l'acquisto di nuovi elettrodomestici. Con sconti che aumentano in base al numero di prodotti acquistati e offerte speciali come quella della combo Samsung, i consumatori hanno l'opportunità di accedere a tecnologia di punta a prezzi notevolmente ridotti.

