Oltre alla promozione “La Casa Per Me” attualmente in corso dedicata agli elettrodomestici, di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo a tema, Mediaworld ha lanciato un’altra ottima opportunità per acquistare sullo store. Fino al 29 settembre, infatti, potrete approfittare del “Tutto vero tasso zero”, acquistando ora un prodotto provenienti dall’ampio catalogo e iniziando a pagarlo a rate solamente a gennaio 2024!

Dagli smartphone agli elettromestici, passando per smart TV e notebook, in ogni categoria dello store troverete tantissimi prodotti compatibili con la promozione, per cui non vi resta che dare uno sguardo alla pagina dedicata e trovare ciò che più fa al caso vostro. Per quanto riguarda i finanziamenti, Mediaworld si appoggia a Findomestic: nella pagina dell’articolo vedrete già un’anteprima di un ipotetico importo mensile; vi basterà poi selezionare l’opzione del finanziamento al momento del pagamento e procedere con la compilazione di tutti i dati necessari.

Mediaworld Tasso Zero, chi può usufruirne?

Per accedere al finanziamento a tasso zero di Mediaworld dovrete acquistare un articolo a partire da 199,00€, ovviamente facente parte del catalogo della promozione “Tutto vero tasso zero”. Il pagamento verrà, dunque, dilazionato in 20 rate, e non dovrete aggiungere alcuna percentuale di TAN o TAEG. A prescindere da quale sia l’importo del vostro finanziamento, la prima rata vi sarà detratta a gennaio 2024, ovvero tra più di 3 mesi.

Si tratta, dunque, di un’occasione ottima per acquistare prodotti dal prezzo alto senza dover aggiungere alcun interesse, come un elettrodomestico o uno smartphone top di gamma. Tra gli articoli nel catalogo, infatti, rientra anche il Samsung Galaxy S23 Ultra che, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, in questi giorni è protagonista di un’ottima offerta, la quale vi permetterà di ottenere persino 300,00€ di cashback.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i prodotti disponibili nel catalogo. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che l’offerta terminerà tra pochi giorni.

