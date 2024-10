Mediaworld: ultimo giorno per approfittare dell'extra sconto del 10% sul carrello!

Sembra che la notte di Halloween voglia portarsi via tutte le promozioni! Anche lo sconto extra del 10% di Mediaworld non sarà più disponibile da domani. Se non volete perdervi queste occasioni, vi consigliamo di iscrivervi al programma Club di Mediaworld, l'unico requisito necessario per accedere a questi sconti. È completamente gratuito e vi permetterà di risparmiare su offerte che difficilmente troverete su altri e-commerce oggi.

Extra 10% a carrello con MW CLUB, perché approfittarne?

Mediaworld ha reso la vostra esperienza di shopping ancora più semplice e intuitiva. Nella pagina promozionale, infatti, troverete tantissime categorie studiate per facilitare la ricerca dei prodotti che vi interessano. All’inizio della pagina, sono messi in evidenza i marchi più importanti, come Samsung, Garmin, Philips, Microsoft e Rowenta. Scorrendo più in basso, avrete la possibilità di esplorare un’ampia selezione di altri brand, garantendo così un'ampia varietà per soddisfare ogni esigenza.

Ma le buone notizie non finiscono qui! Su ogni prodotto selezionato è applicabile il 10% di sconto extra, il cui risparmio è chiaramente visibile su ogni pagina. Questo significa che, mentre navigherete tra le offerte, potrete vedere subito quanto risparmierete su ciascun articolo. Il prezzo finale si aggiornerà automaticamente al momento del pagamento, offrendovi una chiara visione del vostro risparmio totale.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità imperdibile! Iscrivetevi al Club di Mediaworld, approfittate del 10% di sconto extra e scoprite un mondo di offerte. La notte di Halloween potrebbe portare via le promozioni, ma voi potrete assicurarvi i migliori affari prima che sia troppo tardi!

