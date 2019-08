mHACKeroni, la squadra dei talenti italiani è quinta ai mondiali di cybersicurezza

Il team di hacker italiani mHACKeroni si è classificato quinto al DEF-CON di Las Vegas, una sorta di mondiale dedicato alla cybersicurezza. Nonostante le difficoltà di cui vi abbiamo recentemente parlato nel reperire i fondi dunque i nostri ragazzi sono riusciti a partecipare, migliorando di due piazzamenti il risultato ottenuto lo scorso anno e arrivando anche primi tra le squadre europee.

Nel precedente articolo, parlando della difficile situazione del team, abbiamo definito la storia paradigmatica nell’ambito del mondo accademico italiano, e chi lo frequenta o l’ha frequentato sa bene che è così. Fortunatamente anche riuscire a far emergere le proprie qualità in situazioni ambientali difficili grazie a talento e inventiva, è anch’essa una caratteristica dell’Università italiana. Ho visto docenti effettuare esperimenti nei laboratori usando fil di ferro e aspirapolveri perché non c’erano i macchinari adatti, eppure essere autori di studi di risonanza internazionale.

After enough hours of sleep it's time to announce that we got the 5th place at @oooverflow #DEFCON CTF as the best European team! Congrats to PPP (@PlaidCTF) for collecting more black badges this year and hosting us at the after-party, you guys are awesome! 🚩 #DEFCON27 #CTF https://t.co/eTey7ZN9eC pic.twitter.com/skDk4g8skj

— mhackeroni (@mhackeroni) August 13, 2019