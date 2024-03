Microsoft-OpenAI, sta diventando un matrimonio tossico?

La partnership tra Microsoft e OpenAI, inizialmente promettente per l'innovazione nell'intelligenza artificiale, solleva preoccupazioni tra gli addetti ai lavori riguardo alla sua direzione e ai suoi risultati. Secondo segnalazioni recenti, Microsoft sembrerebbe affidarsi eccessivamente a OpenAI per i progressi nell'IA.

Negli ultimi anni, Microsoft ha lavorato a stretto contatto con OpenAI per promuovere i suoi progressi nel panorama dell'IA generativa

Questo atteggiamento ha portato a una serie di problemi interni, tra cui la riduzione del focus sui prodotti interni di Microsoft, come Azure Cognitive Search e Azure AI Bot Service. Un ex dirigente Microsoft ha dichiarato che tali prodotti sono stati essenzialmente sacrificati in favore dei progressi dell'IA di OpenAI.

Inoltre, la complicata natura del rapporto tra le due aziende ha contribuito alla perdita di leadership e al senso di mancanza di innovazione all'interno del team AI Platform di Microsoft. Nonostante le critiche, Microsoft ha sottolineato che i prodotti e i servizi esistenti sono stati solo ridenominati o accorpati ad altri prodotti, ma le voci interne continuano a sollevare dubbi sulla sostenibilità a lungo termine della partnership.

Alcuni osservatori ritengono che la dipendenza da OpenAI potrebbe mettere a rischio l'innovazione interna di Microsoft nell'ambito dell'IA, riducendo la capacità dell'azienda di competere nel settore in modo autonomo. Altri invece considerano la partnership come una mossa strategica per Microsoft, poiché consente di accedere rapidamente agli ultimi progressi nell'IA generativa.

È importante notare che la partnership tra Microsoft e OpenAI non è priva di controversie, con segnalazioni di tensioni interne e di discrepanze nella gestione e nella visione dell'azienda da parte dei suoi dirigenti. Queste questioni hanno portato a una serie di dimissioni e tensioni all'interno del personale, sollevando domande sulla direzione futura della partnership e sulle sue implicazioni per entrambe le aziende.