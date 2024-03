Core i9-14900KS a 6,4GHz con un solo click, la magia delle schede madri MSI

MSI ha recentemente svelato un aggiornamento BIOS molto interessante per le sue schede madri della serie Z790 MAX (acquistabile su Amazon). Questa nuova versione del BIOS è progettata per supportare il prossimo processore Intel Core i9-14900KS, che promette di portare le prestazioni desktop a nuovi livelli di potenza.

chi11eddog

Il Core i9-14900KS sembra essere un mostro di potenza, con una frequenza di boost di serie impressionante di 6,2 GHz. Tuttavia, MSI sta alzando ulteriormente l'asticella con il suo nuovo BIOS, consentendo al processore di raggiungere incredibili velocità di clock di 6,4 GHz e oltre sui P-Core. Questo rappresenta un salto significativo nel potenziale di overclocking e metterà a dura prova le soluzioni di raffreddamento più avanzate disponibili sul mercato.

Grazie alla collaborazione tra MSI e Intel, gli appassionati di gaming e gli utenti ad alte prestazioni potranno sfruttare al massimo le capacità del Core i9-14900KS. L'aggiornamento del BIOS renderà disponibile un'opzione P-Core Beyond 6 GHz+, che può essere attivata facilmente attraverso il BIOS stesso. Questo offre una serie di modalità preconfigurate, inclusa una che permette un boost fino a 6,4 GHz su un singolo core e 5,9 GHz su tutti i core. Queste opzioni consentiranno agli utenti di personalizzare le prestazioni del loro sistema in base alle loro esigenze specifiche.

Tuttavia, tanta potenza richiede anche un adeguato sistema di raffreddamento e un'adeguata alimentazione. MSI consiglia agli utenti di adottare soluzioni di raffreddamento di alta qualità e di assicurarsi che la loro alimentazione sia in grado di gestire le esigenze energetiche del Core i9-14900KS. Con un consumo energetico che può superare i 400 Watt in condizioni di stock, è chiaro che questa CPU richiede molta potenza per raggiungere le sue prestazioni massime.