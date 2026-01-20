Gli Australian Open 2026 sono ufficialmente in corso a Melbourne Park (18 gennaio - 1 febbraio), il primo Slam della stagione tennistica. L’evento sta attirando grande attenzione internazionale con grandi nomi come Jannik Sinner, Madison Keys, Carlos Alcaraz e altri protagonisti pronti a darsi battaglia sul cemento australiano.

Nel tabellone maschile si è sviluppato un interessante derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, previsto per il secondo turno: Musetti ha superato Collignon al primo turno mentre Sonego ha battuto Carlos Taberner, guadagnandosi appunto un confronto tutto azzurro.

Orario del match e dove vederlo

La sfida Musetti vs Sonego è in programma nella notte italiana del 22 gennaio 2026, con l'ora di inizio che non è stata ancora fissata al momento della nostra scrittura. Ad ogni modo, per seguire la partita in Italia, queste sono le principali opzioni ufficiali:

Eurosport 1 HD / Eurosport 2 HD: canali principali per i match di singolare degli Australian Open.

canali principali per i match di singolare degli Australian Open. Streaming su: Discovery+ e HBO Max (inclusi canali Eurosport), DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che offrono i canali Eurosport incluso nel pacchetto per gli abbonati.

Musetti vs Sonego: precedenti e sfide

L’incontro Musetti–Sonego è un derby italiano di grande interesse tecnico e tattico. Analizzando i precedenti:

Head‑to‑head: i due giocatori si sono affrontati almeno 2 volte in carriera con un bilancio equilibrato di vittorie (circa 1-1 secondo le statistiche disponibili).

con un bilancio equilibrato di vittorie (circa 1-1 secondo le statistiche disponibili). Ultimo confronto: Sonego ha vinto l’ultimo match disputato contro Musetti in un torneo indoor duro nel Rolex Paris Masters 2025 (6‑3, 6‑3).

Rolex Paris Masters 2025 (6‑3, 6‑3). Altri match tra i due includono un successo di Musetti su Sonego nel Vienna Open 2024 con un netto 6‑3, 6‑2.

Oltre ai singolari precedenti diretti, i due azzurri stanno mostrando buone prestazioni nella stagione, con Musetti tra i top 5 ATP e Sonego veterano con esperienza Slam. Questo rende il match un bel confronto di stili tra potenza, tattica e abitudine ai palcoscenici importanti.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall'Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.