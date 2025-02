myPOS: oltre 250.000 esercenti fidati, unisciti anche tu con meno di 20€

In un contesto economico in continua evoluzione, le piccole e medie imprese necessitano di soluzioni di pagamento pratiche e accessibili. myPOS Go 2 si presenta come una delle opzioni più vantaggiose per chi cerca un POS portatile, semplice da utilizzare e conveniente. Con oltre 250.000 esercenti che già si affidano a questa soluzione, l’offerta promozionale attuale rende il dispositivo accessibile anche a chi sta appena iniziando la propria attività, con un prezzo ridotto a soli 19€ fino al 31 marzo. Grazie a questa offerta, anche i nuovi esercenti possono acquistare il loro primo POS myPOS con un investimento minimo.

myPOS Go 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il myPOS Go 2 è un dispositivo innovativo, progettato per essere completamente autonomo. Dotato di una scheda SIM 4G integrata, consente di accettare pagamenti ovunque senza necessità di una connessione a uno smartphone. La connettività gratuita 3G/4G garantisce un servizio senza interruzioni, mentre la possibilità di utilizzare anche il Wi-Fi rende il dispositivo versatile e perfetto per ogni tipo di attività. Non ci sono costi mensili aggiuntivi, il che rende il myPOS Go 2 un’opzione ideale per le piccole imprese che vogliono tenere sotto controllo le spese.

Una delle caratteristiche principali di myPOS Go 2 è la sua capacità di gestire tutti i principali metodi di pagamento. Che si tratti di pagamenti contactless, con chip e PIN, o con banda magnetica, questo terminale è in grado di soddisfare ogni esigenza. Inoltre, il dispositivo consente di inviare ricevute digitali via email o SMS direttamente dal terminale, semplificando la gestione delle transazioni. L’opzione Multi-operatore permette anche di monitorare le performance individuali dello staff e gestire facilmente le mance, un’ulteriore comodità per i titolari di attività.

myPOS non si limita a offrire un POS, ma una soluzione completa per la gestione delle proprie finanze aziendali. Ogni cliente riceve una carta business Mastercard gratuita, che consente di accedere istantaneamente ai fondi ricevuti. Inoltre, l’accredito dei pagamenti sul conto aziendale myPOS avviene in meno di 3 secondi, senza costi aggiuntivi. Con l’app mobile myPOS, gli esercenti possono monitorare la propria attività e accettare pagamenti in mobilità, mentre il conto aziendale gratuito, con un IBAN dedicato in 14 valute, permette di gestire facilmente le transazioni internazionali. In meno di cinque minuti, è possibile registrarsi online e avviare l’attività con il massimo della semplicità e dell’efficienza.

