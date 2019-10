N26 e Booking.com, fino al 10% di cashback sui vostri viaggi

Il conto smart di N26 vi offre un cashback su Booking.com, per farvi risparmiare mentre viaggiate.

Il conto corrente smart di N26 offre un’importante partnership con Booking.com, il noto portale di viaggi, offrendo un cashback fino al 10% sulla prenotazione del tuo soggiorno.

Le feste pian piano si avvicinano, con weekend, ponti settimanali e, perché no, è giunta anche l’ora di organizzare delle gite fuori porta per i prossimi mercatini di Natale. Se poi state pensando di programmare anche un bel soggiorno per Capodanno e siete anche clienti N26, sappiate che la banca nata su smartphone offre uno sconto esclusivo sotto forma di cashback a tutti coloro che prenotano su Booking.com.

Come funziona? Se hai già un conto N26 e vuoi approfittare dell’offerta, ti basta visitare Booking.com/N26offer e aggiungere la tua Mastercard N26 come metodo di pagamento. Una volta terminata la vacanza ed effettuato il check-out, riceverai il tuo cashback da Booking.com entro un minimo di 64 giorni. Se non sei ancora cliente N26 ma ti interessa questa possibilità puoi effettuare la registrazione da questa pagina.

Se vi può interessare N26 a prescindere da questa promozione, potete consultare la nostra guida, dove vi spieghiamo come, grazie a N26, potete risparmiare sulle spese ordinarie legate alla gestione del conto corrente e, da oggi, anche sui viaggi grazie a questa nuova collaborazione con Booking.com.