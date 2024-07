Ottini conto e carta a canone zero con Crédit Agricole e inizia a vincere buoni regalo!

Siete alla ricerca di un conto corrente che unisca innovazione, convenienza e flessibilità? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta di Crédit Agricole: il conto online è ora disponibile con canone zero per i primi 9 mesi e la possibilità di ottenere fino a 250€ in buoni regalo. Un'opportunità unica per gestire le vostre finanze con vantaggi immediati e duraturi!

Apri subito un Conto Online Crédit Agricole

Conto corrente Crédit Agricole, chi dovrebbe aprirlo?

Il conto corrente Crédit Agricole si rivela la soluzione ideale per un'ampia gamma di utenti, in particolare per coloro che apprezzano la comodità della gestione digitale senza rinunciare al supporto personalizzato. È particolarmente vantaggioso per i giovani sotto i 35 anni, per chi accredita lo stipendio o la pensione, e per chi desidera iniziare a investire con un dossier titoli attivo. Tutte queste categorie, e chi possiede un patrimonio superiore o uguale a 5.000€, potranno infatti azzerare il canone anche dopo i 9 mesi. Per tutti i dettagli non ricordate di consultare termini e condizioni del sito ufficiale.

L'offerta si distingue inoltre per la sua Carta Crédit Agricole Visa evoluta, utilizzabile immediatamente tramite wallet digitali e gestibile completamente tramite app. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta a chi predilige pagamenti digitali sicuri e vuole avere il pieno controllo delle proprie spese in tempo reale. L'app consente tra l'altro di gestire autonomamente una vasta gamma di operazioni, dalla richiesta di nuovi prodotti al monitoraggio degli investimenti. Tuttavia, Crédit Agricole non trascura l'importanza del contatto personale, offrendo un consulente dedicato sia in filiale che a distanza.

Aprendo il conto è possibile accedere a varie promozioni per ottenere buoni regalo digitali, con ad esempio un bonus di 25€ per ogni amico invitato, che viene ottenuto da entrambe le parti. Aprendo il conto entro il 05/09/2025 si può poi approfittare del codice promozionale "VISA", con cui si possono ottenere fino a 100€ in buoni. Non c'è tempo da perdere quindi, correte ad approfittare del contro gratuito per 9 mesi, con canone azzerabile attraverso una delle condizioni riportate sopra.

Apri subito un Conto Online Crédit Agricole