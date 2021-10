Negli USA si valuta di consentire alle banche di detenere bitcoin

La presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (un’Agenzia indipendente da Governo e Federal Reserve, che gestisce fondi del bilancio federale) Jelena McWilliams, uno dei principali regolatori finanziari del Paese, ritiene che sia tempo di consentire alle banche di detenere criptovaluta, come bitcoin, per se stessi e per i loro clienti. “Penso che dobbiamo consentire alle banche in questo spazio, gestendo e mitigando adeguatamente il rischio”, ha detto in un’intervista a Reuters alla conferenza Money20/20 a Las Vegas.

I commenti di McWilliams arrivano mentre un team interagenzia composto da personale della FDIC, della Federal Reserve e dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) cerca di concludere il proprio lavoro sul coordinamento delle politiche di criptovaluta per le banche statunitensi.

“Il mio obiettivo in questo gruppo interagenzia è fondamentalmente quello di fornire un percorso per le banche per essere in grado di agire come custode di questi beni, utilizzare risorse crittografiche, risorse digitali come qualche forma di garanzia”, ha detto McWilliams all’evento. Ha indicato che il gruppo esaminerà le regole per detenere cripto nei loro bilanci, qualcosa che aziende pubbliche come Tesla e Microstrategy stanno già facendo.

Se questo sembra un déjà vu, in un certo senso lo è. Sotto l’incaricato dell’era Trump Brian Brooks, ex chief legal officer di Coinbase, l’OCC ha stabilito regole nel giugno 2020 che consentono alle banche federali e alle associazioni di risparmio di prendere in custodia le risorse crittografiche per conto dei clienti. Ma queste regole sono state messe in attesa dall’attuale controllore facente funzione, Michael Hsu, che è subentrato ad aprile.

“La mia preoccupazione più ampia è che queste iniziative non siano state fatte in pieno coordinamento con tutte le parti interessate”, ha scritto Hsu al Comitato della Camera sui servizi finanziari a maggio mentre segnalava una revisione delle politiche. “Né sembrano aver fatto parte di una strategia più ampia relativa al perimetro normativo”.

Altre banche più tradizionali non sono necessariamente in attesa di permesso. U.S. Bancorp, la quinta banca più grande del Paese per partecipazioni, ha dichiarato questo mese che stava preparando un servizio di custodia di criptovaluta per i gestori degli investimenti presso le istituzioni. Ma la certezza per le banche potrebbe aprire le porte. Così anche questo potrebbe ritardare ulteriormente. McWilliams ha detto: “Se non portiamo questa attività all’interno delle banche, si svilupperà al di fuori delle banche”.