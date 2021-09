NFT, arrivano anche DJ di fama mondiale come Paul Oakenfold

Nel 2021, le risorse di token non fungibili (NFT) sono diventate un’industria da miliardi di dollari e sembra che tutti vi vogliano partecipare, compresi sportivi famosi e celebrità del mondo della musica, come Snoop Dogg, Lil Pump, Eminem, Jay-Z, Busta Rhymes e Ja Rule. Ora arriva una nuova collezione NFT chiamata Djenerates che raccoglie molti dei DJ più popolari, come Carl Cox, Paul Oakenfold, Paul Val Dyk, Benny Benassi, Sven Väth, Anfisa Letyago, Dubfire, Marco Faraone, Stafford Brothers e Blond:ish.

La collezione è stata lanciata il 28 settembre e presenta 10.000 personaggi unici del mondo della musica elettronica. “Da clubber, DJ e personale del bar a VIP, buttafuori e ballerini, questo è il tuo pass esclusivo in un nuovo paradigma creativo di clubbing, noto come Djenerates”, ci racconta infatti il sito web.

L’annuncio di lancio di Djenerates spiega inoltre che il progetto ha collaborato con l’Universo Starship della rete Cardano, mentre il pionieristico DJ Paul Oakenfold ha rivelato al recente vertice di Cardano a Laramie, nel Wyoming, che avrebbe lanciato un album NFT (soprannominato “Zombie Lobster”) sulla rete ADA.