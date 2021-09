NFT, i “The Bear Market” arrivano sulla blockchain di Zilliqa

Una gamma di simpatici token non fungibili (NFT) è stata pubblicata sulla blockchain di Zilliqa, un risultato collaborativo del lavoro di Switcheo Labs e Zilliqa. Chiamato ‘TheBear Market’, gli NFT sono una collezione commemorativa disponibile per la prevendita dal 15 settembre. La collezione celebra sia la partnership di lunga data tra Switcheo Labs e Zilliqa sia il lancio della prossima piattaforma NFT su ZilSwap.

Gli NFT sono di gran moda nel mercato delle criptovalute in questi giorni. Si tratta essenzialmente di rappresentazioni basate su blockchain di oggetti tangibili o intangibili, la cui proprietà può essere trasferita o mantenuta sotto forma di token. Il mercato NFT è, dal 2020, sbocciato in un’industria multimiliardaria, rispetto a un semplice mercato multimilionario di recente nel 2019.

The Bear Market è composto da 10.000 orsi NFT generati casualmente con diversi corpi, teste, occhi, bocche e sfondi. Gli Orsi possono essere acquistati utilizzando ZIL. Gli utenti avranno bisogno di un portafoglio Zilliqa per connettersi alla piattaforma e acquistare i loro orsi. Il mercato NFT è pronto per essere lanciato su ZilSwap – uno sforzo collaborativo tra Switcheo Labs e Zilliqa che ha segnato l’incursione di quest’ultimo nella scena DeFi – come piattaforma di go-to per tutti gli appassionati, collezionisti e artisti NFT. A seguito dell’enorme crescita degli NFT di recente, il team di Switcheo Labs ritiene che ci sia un enorme potenziale su Zilliqa e ha deciso di lanciare questo mercato per contribuire ad accelerare la crescita dell’intero ecosistema NFT su Zilliqa.