NFT, le icone CryptoPunk raccolgono 12 milioni di dollari in un’asta da Christie’s

Christie’s, la più grande casa d’aste al mondo per volume di vendite, ha concluso la sua vendita “No Time Like Present” martedì mattina, con gli NFT della collezione che hanno raggiunto un valore di vendita combinato di 12 milioni di dollari. La vendita online è stata condotta da Christie’s Hong Kong e comprendeva diversi NFT di CryptoPunk, Bored Ape Yacht Club e Meebits.

Dei 14 NFT venduti, un CryptoPunk ha preso il primo posto, venendo venduto per un valore di 4,3 milioni di dollari. Si trattava di un raro zombie Punk, di cui esistono solo 88 esemplari, che però non è riuscito a battere il record per il CryptoPunk più costoso mai venduto, raggiunto a giugno, un punk alieno ancora più raro, battuto da Sotheby’s per 11,75 milioni di dollari.

Insieme allo zombie Punk, anche altri cinque CryptoPunk, quattro Bored Ape Yacht Club e quattro Meebit erano in vendita. I potenziali acquirenti non hanno però potuto partecipare all’asta utilizzando dollari di Hong Kong o Ethereum.

La vendita NFT di oggi è una delle numerose aste simili condotte dalle migliori case d’asta quest’anno. A febbraio, Christie’s ha dato il via alle danze, essendo il primo a ospitare un’importante vendita NFT con “Everydays: The First 5,000 Days” dell’artista digitale Beeple. Da allora, gli NFT sono diventati una presenza piuttosto regolare nelle case d’asta di belle arti. Più di recente, Sotheby’s ha concluso una vendita per 101 Bored Ape, che si è chiusa a 26,6 milioni di dollari, un record di Sotheby’s per una vendita NFT.