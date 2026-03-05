La sfida tra Napoli e Torino accende la serata di Serie A il 6 marzo, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, pronte a contendersi punti preziosi in una fase cruciale della stagione. Per chi non potrà essere davanti alla TV, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato italiano. Il match sarà quindi facilmente accessibile anche da smartphone, tablet, computer o smart TV, soluzione ideale sia per chi si trova all’estero sia per chi preferisce seguire l’incontro in streaming in totale comodità.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli vs Torino in TV e streaming

La partita Napoli vs Torino è prevista per le 20:45 del 6 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questo appuntamento con una statistica curiosa che riguarda le ultime settimane: in tutte le ultime sette partite disputate dagli azzurri entrambe le squadre sono riuscite a trovare la via del gol. Un dato che racconta partite spesso aperte e ricche di occasioni, nelle quali l’attacco partenopeo continua a essere produttivo ma allo stesso tempo lascia spazio anche alle iniziative degli avversari. Questo trend rende la sfida contro il Torino particolarmente interessante dal punto di vista dello spettacolo.

Anche i granata stanno vivendo un periodo caratterizzato da match vivaci. In quattro delle ultime cinque partite giocate dal Torino si è verificato infatti un Over 2.5, segnale di incontri con almeno tre reti complessive. Un andamento che suggerisce una squadra capace di creare opportunità offensive ma coinvolta spesso in gare dal ritmo alto e con diversi episodi sotto porta.

Guardando invece alla storia del confronto, Napoli e Torino si sono affrontate ben 163 volte tra tutte le competizioni. Il bilancio sorride agli azzurri, che hanno ottenuto 56 vittorie complessive. L’ultimo successo del Napoli risale allo scorso campionato: il 27 aprile 2025, allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra partenopea si impose per 2-0, risultato che resta l’ultimo precedente favorevole ai campani in questa sfida storica del calcio italiano.

Probabili formazioni Napoli vs Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte. TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.