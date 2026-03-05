La sfida tra Juventus e Pisa, in programma il 7 marzo alle ore 20:45, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e Sky, permettendo agli appassionati di seguirlo comodamente da casa o anche in mobilità tramite smartphone, tablet e smart TV. Per chi si trova all’estero o preferisce guardare la partita online senza vincoli di televisione tradizionale, le piattaforme streaming restano la soluzione più semplice e immediata per non perdere nemmeno un minuto della sfida dell’Allianz Stadium.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus vs Pisa in TV e streaming

La partita Juventus vs Pisa è prevista per le 20:45 del 7 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky.

Come arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questo appuntamento dopo una gara ricca di emozioni nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri hanno infatti strappato un pareggio in rimonta per 3-3 contro la Roma all’Olimpico, riuscendo a reagire a una situazione che sembrava ormai compromessa. Sotto di due reti, la squadra torinese ha trovato la forza di rimettersi in carreggiata e acciuffare il pari nel finale, dimostrando carattere e capacità di non arrendersi anche nei momenti più difficili. Un risultato che, pur non essendo una vittoria, può dare fiducia in vista della prossima sfida.

Il Pisa, invece, si presenta a Torino con il morale meno alto dopo l’ultimo turno di campionato. I nerazzurri toscani sono stati infatti battuti davanti al proprio pubblico con un gol arrivato allo scadere, quando Odgaard ha trovato la rete decisiva al 90’. Una sconfitta maturata proprio negli ultimi istanti di gara che ha lasciato grande rammarico alla squadra, protagonista comunque di una prestazione combattuta ma punita nel momento più delicato.

La gara contro la Juventus rappresenta quindi un banco di prova importante per il Pisa, chiamato a reagire dopo l’ennesima delusione recente. Allo stesso tempo, i bianconeri cercheranno di sfruttare l’entusiasmo generato dalla rimonta dell’Olimpico per conquistare tre punti preziosi e continuare la propria corsa in campionato. Una sfida che promette intensità e spettacolo, da seguire in diretta streaming per non perdere neanche un momento del match.

Probabili formazioni Juventus vs Pisa

JUVENTUS (3-4-2-1) : Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti. PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.