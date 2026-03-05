Il grande derby di Milano torna a infiammare la Serie A. 8 marzo alle 20:45, Milan e Inter si affrontano in una sfida che può pesare tantissimo nella corsa allo Scudetto. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che permetterà agli appassionati di seguire l’incontro comodamente da smartphone, tablet, smart TV o computer. Un’opzione particolarmente utile anche per chi si trova all’estero o per chi preferisce vivere il derby in mobilità senza rinunciare alla qualità della diretta. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 e l’attesa è già altissima per una delle rivalità più intense del calcio italiano.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan vs Inter in TV e streaming

La partita Milan vs Inter è prevista per le 20:45 dell'8 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Le due squadre tornano a sfidarsi poco più di tre mesi e mezzo dopo la gara d’andata, disputata alla fine di novembre. In quell’occasione furono i rossoneri ad avere la meglio grazie a un successo di misura per 1-0. Decisiva fu la zampata sotto porta di Christian Pulisic, bravo a sfruttare un pallone vagante in area e a regalare al Milan tre punti pesantissimi in una partita combattuta e ricca di tensione.

Il Milan di Allegri arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma mostrato nelle ultime settimane. I rossoneri hanno ritrovato solidità difensiva e continuità nei risultati, elementi fondamentali per restare agganciati alla vetta della classifica. Il derby rappresenta quindi un banco di prova decisivo: vincere significherebbe non solo consolidare la propria posizione ma anche infliggere un duro colpo ai rivali cittadini.

Dall’altra parte l’Inter guidata da Chivu vuole prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell’andata. I nerazzurri arrivano alla sfida con grande determinazione e con la consapevolezza che il derby può indirizzare in maniera importante la lotta al titolo. La squadra ha mostrato buone trame di gioco nelle ultime uscite e punta a sfruttare qualità e profondità della rosa per ribaltare il risultato del primo confronto stagionale. Proprio per questo le scelte di formazione dei due tecnici – attese poco prima del calcio d’inizio – potrebbero rivelarsi determinanti in una partita che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

Probabili formazioni Milan vs Inter

MILAN (3-5-2) : Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri

: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.