Norton Crypto consentirà di minare solo Ethereum?

La settimana scorsa NortonLifelock e Symantec hanno annunciato una nuova feature per il loro antivirus, Norton 360. Denominata Norton Crypto, l’inedito strumento consente di minare Ethereum senzadisabilitare l’antivirus e la protezione offerta. Una scelta che si coniuga con la politica aziendale di semplificare e alleggerire Norton 360, una suite che vi consigliamo anche nella nostra guida ai migliori antivirus. Ma quali criptovalute consente di minare Norton Crypto?

I primi dettagli su Norton Crypto sono stati svelati da Gagan Singh, chief product officer di NortonLifelock, in un’intervista su Tom’s Guide. La prima domanda è se Norton Crypto consenta di minare altre criptovalute oltre l’Ethereum. “[…] Inizialmente, NortonLifeLock si concentrerà sulle migliori criptovalute, che permettono ai nostri membri di ottenere la massima remunerazione per la capacità di calcolo dei loro device. Trattandosi di uno scenario molto dinamico, che cambia ogni settimana, valuteremo la possibilità di aggiungere altre valute in futuro”.

Riguardo la motivazione dell’aggiunta della nuova funzione, Gagain Singh ha specificato: “Il mining di criptovalute è parte della vita digitale dei nostri clienti, così NortonLifeLock ha accelerato l’innovazione per garantire che abbiano un modo sicuro e facile per minare criptovalute. […] Mentre l’introduzione di Norton Crypto sarà lenta, con un focus sull’aiutare i clienti a minare Ethereum in modo sicuro, NortonLifelock sta già considerando di aggiungere nuove criptovalute affidabili in futuro”.

L’intervista si conclude con l’inviato che chiede cosa accadrà a Norton Crypto quando l’Ethereum sarà “sostituito” con l’Ethereum 2.0. La nuova versione della criptovaluta, ancora in sviluppo, dovrebbe prevedere una serie di miglioramenti tecnici che dovrebbero renderla “più scalabile, più sicura e più sostenibile”. La risposta di Singh in merito, purtroppo, è stata evasiva: “C’è molta innovazione nel mondo della criptoeconomia, che continuiamo a monitorare”. Ricordiamo che, secondo i creatori di Ethereum, il passaggio da ETH a ETH2 dovrebbe essere indolore per miner e investitori.