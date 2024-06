Protezione completa a meno di 20€: antivirus, VPN e password manager inclusi

Perché acquistare separatamente VPN, antivirus e gestore di password quando potete ottenerli tutti insieme con un solo abbonamento, e forse anche a un costo inferiore? Amazon propone il pacchetto McAfee Total Protection 2024 a soli 19,99€, un'offerta eccezionale rispetto al prezzo originale di 99,95€.

McAfee Total Protection 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Il McAfee Total Protection 2024 è pensato per chi opera quotidianamente online e desidera un alto livello di sicurezza. È l'ideale per coloro che gestiscono più dispositivi e cercano una soluzione che copra tutti gli aspetti della sicurezza digitale. Questa versione, valida per 5 dispositivi, si rivolge a tutti coloro che vogliono proteggere la propria presenza online, dai personal computer agli smartphone, indipendentemente dal sistema operativo.

Se avete la necessità di effettuare transazioni bancarie in sicurezza, gestire password in modo affidabile e navigare sul web senza timore di violazioni della privacy, quest'offerta risponde pienamente alle vostre esigenze. Con i 3 mesi aggiuntivi inclusi, vi assicura 15 mesi di tranquillità grazie a una suite premiata che vi proteggerà dalle minacce più recenti e sorveglierà i vostri dati personali sul Dark Web.

In più, per chi desidera una connessione protetta, la VPN inclusa si attiva automaticamente per garantirvi privacy e sicurezza nelle vostre attività online. Disponibile a un prezzo stracciato di 19,99€, rappresenta quindi un pacchetto di grande valore per chi cerca una protezione totale nel web, anche su smartphone iOS e Android.

