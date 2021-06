Norton antivirus ora consente di minare Ethereum

Nella nostra guida ai migliori antivirus, abbiamo evidenziato come Symantec e NortonLifelock abbiano implementato numerose migliorie nella suite antivirus Norton 360. Mercoledì 2 giugno Symantec e NortonLifelock hanno annunciato che aggiungeranno una nuova feature al programma early adopter di Norton 360. Dal 3 giugno è infatti possibile estrarre Ethereum direttamente dal client di Norton 360. Perché Symantec e NortonLifelock hanno scelto di implementare questa nuova funzione?

La nuova feature è stata annunciata con una press release sul sito USA di NortonLifelock e con un articolo su BusinessWire. Denominata Norton Crypto, nasce con lo scopo di “proteggere” gli utenti dai software di mining dannosi. Molti software per il mining di criptovalute e affini sono segnalati, da Norton 360 e da altri antivirus, come dannosi per gli utenti: è perciò necessario disabilitare l’antivirus mentre si estraggono le criptovalute. Inoltre i software di mining possono presentare ulteriori insidie per gli utenti meno attenti: malware, trojan e così via.

Norton Crypto consente alla GPU del dispositivo di estrarre Ethereum mantenendo Norton 360 attivo. La criptovaluta estratta sarà poi trasferita in un wallet software sviluppato da Symantec e NortonLifelock. Non è chiaro se ogni dispositivo che esegue Norton Crypto estrarrà Ethereum indipendentemente o farà parte di un pool di utenti. Poiché la difficoltà di minare Ethereum in solitaria è elevata, anche a causa della riduzione dei rifornimenti di criptovalute, ci aspettiamo che gli utenti di Norton Crypto siano riuniti insieme per avere maggiori possibilità di minare un blocco. NortonLifelock e Symantec, gestendo i pool di Norton Crypto, potrebbero trattenere una percentuale sull’Ethereum estratto.

“Poiché le criptovalute stanno diventando una parte importante della vita dei nostri clienti – ha spiegato Vincent Pilette, CEO di NortonLifelock – vogliamo consentire loro di minare criptovalute con Norton. […] Norton Crypto è un esempio di come stiamo espandendo la nostra piattaforma di cibersicurezza per proteggere la vita digitale degli utenti”.