Norton taglia i prezzi per il Black Friday: risparmi fino al 71% per la tua sicurezza!

Se siete alla ricerca di una protezione digitale completa e affidabile per i vostri dispositivi, questa offerta su Norton merita tutta la vostra attenzione. Il Norton 360 Deluxe è ora disponibile con uno sconto del 71% sul prezzo di listino, permettendovi di risparmiare ben 75€ sul primo anno di abbonamento, disponibile infatti a soli 29,99€. Non mancano però sconti anche per gli altri pacchetti!

Software antivirus Norton 360, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pacchetto Norton 360 Deluxe rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una protezione completa per tutti i propri dispositivi. La suite si rivolge particolarmente a famiglie e professionisti che necessitano di proteggere fino a 5 dispositivi contemporaneamente, tra PC, Mac, smartphone e tablet.

La forza di Norton 360 Deluxe risiede nella sua versatilità e completezza. Il pacchetto include una VPN illimitata per la navigazione sicura, un password manager avanzato per la gestione delle credenziali, e 50 GB di backup cloud per i file più importanti. La protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware è potenziata da funzionalità innovative come il Dark Web Monitoring, che monitora costantemente eventuali fughe di dati personali nel dark web.

Un elemento distintivo è il Parental Control integrato, che permette ai genitori di monitorare e gestire l'attività online dei propri figli, impostando limiti di tempo e filtrando i contenuti inappropriati. Il tutto è gestibile da un'interfaccia intuitiva e centralizzata.

Attualmente disponibile a soli 29,99€ per il primo anno invece di 104,99€, Norton 360 Deluxe rappresenta un investimento eccellente per la sicurezza digitale. La combinazione di protezione avanzata, funzionalità premium e un risparmio significativo rende questa offerta particolarmente allettante per chiunque desideri una soluzione di sicurezza completa e affidabile.

