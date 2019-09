nPerf fa il punto sulle prestazioni Internet residenziali: bene Fastweb e Vodafone, Wind svetta in download

nPerf ha pubblicato il Barometro delle connessioni residenziali per il primo semestre 2019.

Il barometro delle connessioni residenziali Internet italiane di nPerf, basato sull’analisi di 396.620 eseguite tra il primo gennaio e il 30 giugno 2019, sembrerebbe confermare per i clienti Fastweb e Vodafone le migliori prestazioni medie. In verità sul download Wind Tre sembra fare meglio di tutti con 65,48 Mbps, ma in upload registra 19,10 Mbps e una latenza di 42,92 ms.

nPerf considera migliore il risultato complessivo ottenuto da Fastweb, con 61,38 Mbps in download e 25,71 Mbps in upload, e Vodafone, con 63,24 Mbps in download e 25,44 Mbps in upload. Il tutto con rispettive latenze di 38,97 ms e 38,42 ms. I clienti TIM invece hanno registrato una media di 43,40 Mbps in download, 11,62 Mbps in upload e 48,75 ms di latenza.

Al solito sono dati da prendere con le dovute accortezze sia perché il campione è limitato agli utenti che hanno impiegato il test nPerf, che perché la “ripartizione globale dei test per operatore” ha registrato un 16,4% di utenza Fastweb, un 40,4% di utenza TIM, un 18% di utenza Vodafone e un 25,2% di utenza Wind Tre.

“nPerf propone un test di velocità su nPerf.com”, spiega la società. “Tutti possono usarlo gratuitamente per misurare la velocità delle connessioni Internet. I nostri utenti fanno parte di questo barometro. A ciò si aggiunge i test di velocità integrati sui siti Internet che collaborano con noi. Il barometro è costituito da migliaia di test fatti ogni mese esclusivamente dai clienti finali degli operatori di telefonia, quindi è lo studio «crowdsourcing» più grande d’Italia”.

Insomma, il barometro nPferf è uno strumento utile per avere una visione di insieme del segmento ma è evidente che a seconda delle zone, dei momenti della giornata e delle tecnologie impiegate l’esperienza di ogni utente non può che essere diversa.

Un dato finale degno di interesse è che la media dell’intera clientela è stata di 55 Mbps in download, 18 Mbps in upload e 43 ms di latenza. Da ricordare che l’ultimo Barometro nPerf riguardante il mobile (2G/3G/4G) ha incoronato Vodafone con 34,26 Mbps in download e 12,68 Mbps in upload.