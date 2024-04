Volete risparmiare sulla connessione Internet a casa? Questa offerta Fastweb costa meno di 28€!

Se siete in cerca di una promozione per portare la fibra a casa vostra a un prezzo vantaggioso, Fastweb propone un'offerta irresistibile che comprende un pacchetto completo e prestazioni eccezionali: con Fastweb Casa Light, avrete accesso a una connessione Internet in fibra ultraveloce che vi permetterà di navigare senza limiti e senza interruzioni a soli 27,95€ al mese!

Fastweb Casa Light, perchè approfittarne?

La promozione Fastweb Casa Light si spinge oltre l'offerta di una connessione internet di qualità, ma si impegna anche nella formazione digitale. Con l'accesso inlcluso ai corsi della Fastweb Digital Academy, avrete l'opportunità di sviluppare competenze digitali richieste nel mercato del lavoro. Inoltre, avrete il modem Internet Box NeXXt One, che garantisce stabilità e massima velocità grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. La vostra sicurezza è una delle priorità di Fastweb: tutti i dispositivi sono protetti da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware.

Tutto questo è offerto a un costo mensile accessibile di soli 27,95€, che include non solo la connessione ultraveloce e la tecnologia avanzata del NeXXt One, ma anche le chiamate a consumo e l'attivazione della linea. Inoltre, non ci sono costi nascosti. E se cambiate idea entro 30 giorni dall'attivazione, Fastweb vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Scegliendo Fastweb Casa Light, avrete accesso a una connessione Internet di alta qualità al prezzo vantaggioso di 27,95€. Verificate la velocità e abbonatevi online oggi stesso, oppure richiedete di essere contattati gratuitamente per saperne di più.

