Pulizia perfetta grazie al rullo? Ecco il robot ECOVACS che lo dimostra (in sconto)

Se desiderate liberarvi dalla fatica delle pulizie domestiche senza rinunciare a pavimenti impeccabili, il nuovo ECOVACS DEEBOT T80 OMNI rappresenta la risposta ideale. Questo innovativo robot aspirapolvere e lavapavimenti combina potenza, intelligenza artificiale e tecnologia avanzata per offrire risultati sorprendenti. Attualmente in promozione con uno sconto di 200€ (ora disponibile a 899€ invece di 1.099€), il T80 OMNI introduce una nuova era della pulizia automatica grazie a caratteristiche uniche nel suo genere.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei suoi punti di forza è la spazzola OZMO ROLLER con tecnologia di lavaggio automatico istantaneo, capace di generare una pressione di 3.700 Pa per rimuovere anche le macchie più ostinate, mantenendo il mocio sempre pulito con 200 movimenti al minuto. L’aspirazione da 18.000 Pa, supportata dal sistema ZeroTangle 3.0, garantisce un’aspirazione potente ed efficiente, evitando la formazione di grovigli grazie a un design intelligente della spazzola principale e laterale. Questo significa meno manutenzione e risultati di pulizia migliori, anche su superfici difficili.

Il robot è dotato inoltre di un mocio ad estensione dinamica e di una spazzola laterale pensati per raggiungere angoli e bordi con una copertura del 99%, grazie alla tecnologia TruEdge 2.0 e al sensore TruEdge 3D. Inoltre, la funzione di lavaggio a temperatura controllata (40-75 °C) e l’asciugatura ad aria calda a 45 °C assicurano che il mocio sia sempre igienizzato e privo di odori, pronto a offrire prestazioni ottimali ogni volta che il robot entra in funzione.

Infine, il DEEBOT T80 OMNI brilla per intelligenza e precisione: grazie all’AI 2.0, è in grado di identificare il tipo di macchia e adottare in tempo reale la strategia di pulizia più adatta. La pianificazione dei percorsi è ottimizzata con la tecnologia AIVI 3D 3.0, che consente al robot di muoversi agilmente evitando ostacoli e adattandosi all’ambiente. Non manca poi la cura dedicata ai tappeti, gestiti con priorità e strategie personalizzate per ogni tipo di superficie. Un alleato smart, potente e silenzioso per chi desidera davvero dimenticare la scopa e il secchio.

