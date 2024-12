Nuovi robot aspirapolvere Xiaomi: ecco le offerte lancio a un passo dal Natale

Xiaomi ha recentemente lanciato due nuovi robot aspirapolvere, l'X20 Pro e l'X20 Max, che promettono di migliorare la pulizia della casa in vista delle festività natalizie. Grazie a funzioni innovative e tecnologie di ultima generazione, questi modelli rappresentano la soluzione ideale per chi desidera una casa impeccabile senza fatica. In occasione del lancio, Xiaomi ha anche preparato interessanti offerte per chi prenoterà i prodotti in anticipo, rendendo questi robot ancora più allettanti.

Xiaomi X20 Pro e l'X20 Max, chi dovrebbe acquistarli?

Il modello X20 Pro si distingue per un'aspirazione di 7000Pa, che consente di rimuovere polvere, detriti e peli di animali da tutte le superfici, inclusi i tappeti. La funzione di rilevamento intelligente dei tappeti aumenta automaticamente la potenza di aspirazione, garantendo risultati ottimali. Un altro aspetto notevole è la base all-in-one che svuota automaticamente il serbatoio in soli 13 secondi e pulisce il mop, riducendo al minimo l'intervento umano. Con una batteria da 5200 mAh, questo modello offre un'autonomia fino a 160 minuti. Il prezzo di lancio è di 499,99€, ma acquistandolo entro il 19 dicembre, gli utenti potranno approfittare di diversi omaggi, tra cui un riscaldatore a ventola Xiaomi e vari accessori come spazzole laterali e tamponi per mop.

Il modello X20 Max rappresenta un upgrade con caratteristiche che lo rendono ideale per chi ha bisogno di maggiore potenza e autonomia. Dotato di una base multifunzione con sistema di lavaggio automatico dei panni e asciugatura ad aria calda, l'X20 Max garantisce una pulizia profonda ed elimina gli odori in appena tre ore. Con un'aspirazione di 8000Pa e un braccio mop estensibile che raggiunge anche gli angoli più difficili, questo robot è perfetto per ambienti grandi e complessi. La batteria da 5200mAh offre fino a 120 minuti di autonomia. Il prezzo di lancio è di 649€, ma chi effettua un preordine entro il 20 dicembre avrà in omaggio uno Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact e altri accessori, come la spazzola laterale e il tampone per mop.

Per entrambe le versioni, le offerte di preordine sono davvero vantaggiose, ma attenzione: sono valide solo fino al 19 dicembre per l'X20 Pro e fino al 20 dicembre per l'X20 Max. Oltre agli omaggi, queste date rappresentano anche la possibilità di bloccare il prezzo con un deposito simbolico, mentre il saldo potrà essere versato successivamente. Con queste offerte, Xiaomi rende il Natale ancora più speciale, offrendo robot aspirapolvere di qualità a un prezzo competitivo, con numerosi accessori e funzionalità esclusive.

