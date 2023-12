Nuovo Fire TV Stick 4K Max in offerta lancio a soli 49€!

Amazon ha lanciato da pochi giorni il nuovo Fire TV Stick 4K Max, una versione ancor più potente e innovativa del suo dispositivo capace di rendere qualsiasi televisore smart. La bella notizia? In occasione dell'uscita è in sconto a soli 49,99€ invece di 79,99€, mentre la spedizione è ancora prevista prima di Natale, rendendolo anche un'ottima idea regalo per un vostro caro!

Fire TV Stick 4K Max, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max è perfetto per coloro che non dispongono di un televisore smart ma desiderano comunque sfruttare appieno l'intrattenimento multimediale offerto dallo streaming. Basta, infatti, inserire la chiavetta nell'ingresso HDMI del TV e collegarla alla rete Wi-Fi per poter godere di film, serie TV e programmi gratuiti o a pagamento attraverso piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molte altre.

Il dispositivo offre anche la possibilità di controllare dispositivi per la casa intelligente compatibili, in modo simile agli smart hub e smart speaker con Alexa integrata. Utilizzando il microfono nel telecomando, potrete, ad esempio, accendere e spegnere luci ed elettrodomestici. Inoltre, se avete telecamere di sicurezza smart, potrete utilizzare il televisore come monitor per tenere sotto controllo i circuiti in qualsiasi momento.

In particolare, il Fire TV Stick 4K Max è, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, il lettore multimediale più potente di Amazon: il processore consente di avviare app e navigare più rapidamente, mentre supporta il Wi-Fi 6E per una riproduzione in streaming più fluida anche quando molti dispositivi sono connessi al router. Infine, offre persino una modalità ambiente che trasforma il televisore in una galleria d'arte quando non lo state utilizzando, trasmettendo a rotazioni riproduzioni di opere d'arte famose.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utilissimo, a prescindere che sia la prima volta che lo utilizzate o che vogliate fare il salto di qualità rispetto alle versioni precedenti. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è attiva l'offerta di lancio!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

