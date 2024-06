Nvidia supera Apple e raggiunge un valore di 3,01 trilioni di dollari

Ultimamente abbiamo parlato spesso dell'enorme successo di Nvidia, diventata in poco tempo leader della produzione hardware dedicato alle applicazioni IA, e di quanto i suoi richiestissimi chip H100 ne stiano aumentando esponenzialmente il valore di mercato, oltre che gli incassi. Oggi possiamo dare un senso a queste affermazioni dato che Nvidia è diventata ufficialmente la seconda azienda più preziosa al mondo.

Nvidia ha triplicato il suo valore di mercato nel giro di un anno diventando la seconda azienda più preziosa al mondo

Mercoledì pomeriggio, la capitalizzazione di mercato del gigante dei chip ha toccato i 3,01 trilioni di dollari, superando di poco Apple, che si attesta a 3 trilioni di dollari. L'azienda di Cupertino ha detenuto la seconda posizione a lungo ma è stata costretta a cedere il passo a Nvidia che, al momento, sembra proiettata verso obiettivi ancora più ambiziosi.

Con la sua posizione dominante nella corsa all'IA grazie al chip di punta H100, il valore di mercato di Nvidia ha continuato a crescere nei mesi fino a raggiungere vette mai toccate prima. L'azienda ha superato la soglia di 1 trilione di dollari nel maggio 2023 e ha poi superato i 2 trilioni lo scorso febbraio, diventando più preziosa di Amazon e Alphabet. In poco più di un anno, l'azienda capitanata da Jensen Huang ha letteralmente triplicato il suo valore e non sembra intenzionata ad arrestare la sua corsa.

Nel mese di maggio, Nvidia ha segnalato profitti impressionanti di 14 miliardi di dollari grazie alla vendita dei suoi chip H100. Ora, la compagnia è seconda solo a Microsoft, che ha una capitalizzazione di mercato di 3,15 trilioni di dollari. Attualmente, il valore delle azioni di Nvidia supera i 1.220 dollari per azione, ma l'azienda prevede di frazionare le azioni il prossimo 7 giugno.

Secondo CNBC, gli acceleratori IA di Nvidia detengono tra il 70% e il 95% della quota di mercato dei chip IA. L'azienda ha in programma di lanciare un nuovo chip IA ogni anno, a partire dalle GPU Blackwell B200 previste per la fine di quest'anno. Riuscirà l'azienda di Huang a superare Microsoft? Beh, se i ritmi di crescita non dovessero subire un arresto improvviso è probabile, se non certo.