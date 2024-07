Offerta a tempo: SUPER SCONTO per queste cuffie da gaming Corsair, che AFFARE! (-26%)

Se siete alla ricerca di cuffie da gaming wireless di alta qualità, che coniughino prestazioni audio eccezionali e comfort da top di gamma, senza per questo spendere una fortuna, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Le Corsair HS65 Wireless sono ora acquistabili prezzo speciale di 99,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 134,97€.

Cuffie da gaming Corsair HS65 Wireless, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie da gaming Corsair HS65 Wireless rappresentano la soluzione ideale per i giocatori che desiderano immergersi completamente nei propri universi preferiti senza essere legati da cavi, con la possibilità nel mentre di avere conversazioni con audio in uscita di qualità. La connettività wireless a bassa latenza, con banda da 2,4 GHz o Bluetooth, libera dai vincoli dei cavi, consentendo agli utenti la possibilità di muoversi liberamente in un raggio di 15 metri. Per togliere ogni tipo di impedimento, l'autonomia della batteria, che si spinge fino a 24 ore, permette di giocare per giorni senza interruzioni.

La struttura in alluminio, robusta ma leggera, si abbina a padiglioni auricolari rivestiti in memory foam, garantendo resistenza e comfort anche nelle sessioni più intense. L'esperienza sonora offerta dalle HS65 Wireless è semplicemente ottima: i driver in neodimio da 50 mm restituiscono un audio cristallino e potente, mentre la tecnologia SonarWorks SoundID consente di personalizzare il suono secondo le proprie preferenze.

Non manca per i settaggi il supporto al software Corsair iCue, oltre che il Dolby 7.1 su PC e Mac, unito al supporto per la tecnologia Sony Tempest 3D Audio su PS5, il che rende il dispositivo adatto anche per il gaming su console. Il microfono omnidirezionale, dotato di funzione flip-to-mute, assicura comunicazioni chiare e comode.

Attualmente disponibili a soli 99,99€, le cuffie da gaming Corsair HS65 Wireless sono un eccellente investimento per chiunque cerchi un'esperienza audio di alta qualità senza compromessi. Il mix di prestazioni audio top, comfort e resistenza, unite alla loro versatilità di connessione, rende queste cuffie ideali sia per lunghe sessioni di gaming che per l'uso quotidiano su diversi dispositivi.

