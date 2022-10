Siamo al secondo giorno del Prime Day autunnale, e continuano gli sconti su ogni categoria di prodotti disponibili su Amazon. In particolare, sono moltissime le offerte per quanto riguarda gli elettrodomestici e la cura della persona.

Tra gli articoli in sconto vi è infatti il Silk-épil 9 Flex di Braun, che renderà la vostra beauty routine molto più semplice e veloce. Il prodotto è attualmente in offerta a 154,99€, quindi un’occasione da non perdere considerando che il prezzo originario è 279,99€.

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo ad avere una testina completamente flessibile, che gli consentirà di aderire perfettamente alla vostra pelle in ogni angolo, rimuovendo anche i peli più sottili. Le pinzette con tecnologia MicroGrip vi lasceranno il corpo liscio per settimane, mentre la luce rossa posta sotto la testina vi assicurerà di applicare sempre la giusta pressione.

Questo prodotto di Braun presenta svariate testine intercambiabili, ognuna con una funzione differente, tra cui una spazzola per la pulizia del viso, una testina radente per trasformare l’epilatore in un rasoio e una spazzola per l’esfoliazione profonda del corpo utile per rimuovere le cellule morte.

Infine, potrete usare il Silk-épil 9 Flex anche sotto la doccia, dato che il dispositivo è completamente impermeabile; in questo modo l’epilazione sarà praticamente indolore e vi risparmierà ancora più tempo, dato che con una passata la vostra pelle sarà liscia e fresca.

Il Silk-épil 9 Flex è un prodotto davvero ottimo, infatti su Amazon ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre 600 recensioni. Detto ciò, vi consigliamo di approfittare subito dell’offerta, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto. Non ci è dato infatti sapere quando lo sconto terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!