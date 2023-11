Offerta SHOCK da MediaWorld! Smart TV LG OLED B3 a meno di 850€

Scopri l'incredibile offerta Black Friday su MediaWorld per la Smart TV LG OLED 55'', modello OLED55B36LA, Serie B3 2023. Grazie all'ulteriore sconto del 15% una volta messo a carrello potrete acquistare questo fantastico televisore a soli 849,15€ invece del prezzo originale di 1043,99€!

Smart TV LG OLED 55" B3, chi dovrebbe acquistarla?

Questa offerta si rivolge ai veri appassionati di cinema e videogiochi che desiderano vivere un'esperienza altamente coinvolgente direttamente dal salotto di casa. Il TV LG OLED 55'' Serie B3 2023 con pixel auto-illuminanti è la risposta per coloro che cercano colori perfetti, un nero assoluto e un contrasto infinito. Il processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale, poi, ottimizza le immagini e l'audio autonomamente, adeguandoli al contenuto che si sta guardando, per offrire sempre la migliore qualità possibile. Per i gamers, questo TV garantisce un gameplay fluido e reattivo, grazie alla riduzione dell'input lag e alla presenza di 2 porte HDMI 2.1, che supportano il gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

Il TV LG OLED 55'' Serie B3 2023 è un concentrato di tecnologia. Vanta un display OLED da 55 pollici, una risoluzione 4K, il processore α7 Gen6 con AI, il Dolby Vision, il Dolby Atmos e 2 porte HDMI 2.1. Inoltre, è munito di ThinQ AI, una funzionalità che permette al televisore di rispondere ai comandi vocali per cercare contenuti o controllare dispositivi connessi. Infine, grazie al sistema operativo webOS 23, potrai accedere a un'infinità di app di streaming e contenuti.

In sintesi, l'offerta del TV LG OLED 55'' Serie B3 2023 in offerta a 849,15€, rappresenta un'opportunità incredibile per poter portare a casa un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare appieno le esigenze dei veri cinefili e appassionati di gaming. La qualità delle immagini, l'audio avvolgente, la fluidità del gameplay, l'intelligenza artificiale, il comando vocale, il vasto mondo di app e contenuti sempre a disposizione: sono queste le ragioni per le quali vi consigliamo di approfittare di questa offerta e vivere un'esperienza televisiva senza precedenti.

