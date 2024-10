Offerte ECOVACS per l'8 e 9 ottobre! Sconti fino al 45% per i clienti Prime!

Se siete abbonati a Prime (potete iscrivervi qui se non lo siete ancora) e volete migliorare la pulizia della vostra casa, non perdetevi le incredibili offerte ECOVACS dell'8 e 9 ottobre! In queste due giornate speciali di Amazon, ECOVACS propone sconti fino al 45% su una selezione di robot aspirapolvere intelligenti, riservati esclusivamente agli iscritti ad Amazon Prime. È proprio per occasioni come questa che vi consigliamo di abbonarvi a Prime, poiché opportunità simili si presentano raramente durante l’anno.

Il risparmio non è l’unico vantaggio di questo evento. I robot aspirapolvere proposti in offerta sono tra i migliori modelli di ECOVACS. Da evidenziare, oltre agli sconti su modelli popolari e ben recensiti, c’è anche il nuovissimo X5 PRO presentato il 30 settembre, già disponibile a un prezzo ribassato. Considerato che questi robot meritano attenzione, soprattutto ora che vengono proposti a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto alle offerte occasionali, abbiamo preparato un elenco dettagliato di ogni modello scontato, per aiutarvi a individuare subito quello più adatto alle vostre esigenze o al vostro budget.

Prima di addentrarci nelle offerte, vogliamo spiegarvi brevemente le differenze tra la serie T30 e N20, così da poter scegliere consapevolmente il robot che meglio si adatta al vostro ambiente domestico. Il DEEBOT T30 OMNI è la versione base, priva della funzione di pulizia profonda e del supporto per l’assistente vocale YIKO, ma rimane una scelta solida per chi cerca un robot efficiente senza tecnologie avanzate. Il DEEBOT T30 PRO garantisce ottime prestazioni di aspirazione ed è ideale per chi non ha bisogno di funzionalità basati sulla IA o della gestione tramite video.

Infine, il DEEBOT T30S PRO è il più completo, dotato di tecnologie come la pulizia automatica, l’evitamento degli ostacoli e la gestione tramite video, rendendolo perfetto per chi desidera un’esperienza di pulizia interattiva e smart. Passando alla serie N20, N20 PLUS offre tutte le stesse caratteristiche di N20 PRO, eccetto il sistema di pulizia vibrante OZMO Pro 2.0. Questo lo rende interessante per chi cerca un robot versatile, ma non ha bisogno della funzione di vibrazione per una pulizia profonda.

DEEBOT T30 PRO OMNI

Vedi offerta

DEEBOT X5 OMNI

è disponibile a 899€ invece di 1.099€! Grazie alla sua forma a D e al design compatto, è in grado di pulire da bordo a bordo, raggiungendo facilmente i punti più nascosti. Con una capacità di aspirazione di 12800 Pa e un sistema di lavaggio intelligente basato sulla tecnologia OZMO Turbo 2.0, offre prestazioni eccellenti su pavimenti duri e tappeti. La stazione OMNI All-in-One assicura poi un’automazione completa, dal lavaggio ad acqua calda allo svuotamento automatico, mentre la tecnologia TrueDetect 3D 3.0 garantisce una navigazione sicura ed efficiente. Sorprendentemente, questa offerta è valida fino al 13 ottobre, andando così oltre la tipica scadenza di 48 ore dell'evento autunnale di Amazon.

Dal 30 settembre, è disponibile il nuovo DEEBOT X5 PRO OMNI. Per celebrare il lancio, l'azienda sconta anche questo modello. Il prezzo è di 1.099€ anziché 1.399€. Anche in questo caso, l'offerta è valida fino al 13 ottobre.

Vedi offerta

DEEBOT N20 PRO PLUS

il DEEBOT N20 PRO PLUS è disponibile a soli 399€ invece di 499€! Con un’aspirazione di 8000 Pa e un contenitore da 400 ml, questo robot garantisce una pulizia profonda su pavimenti e tappeti, mentre la tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle elimina facilmente grovigli di capelli e macchie ostinate grazie al sistema di pulizia OZMO Pro 2.0 Vibrating Mopping. Con un’autonomia di 300 minuti, il DEEBOT N20 copre fino a 550 m² con una sola carica, superando soglie fino a 20 mm con facilità. Sostenibile e senza sacchetto, il suo design riduce costi e impatto ambientale. La pianificazione intelligente del percorso, basata sulla tecnologia TrueMapping, assicura una navigazione precisa, mentre il sistema di filtrazione a 4 fasi purifica l’aria in casa. Non perdere questa occasione: l’offerta è valida fino al 13 ottobre!

Il fratello minore, il DEEBOT N20 PLUS, è disponibile a 349€ invece di 399€. L'offerta, in questo caso, scade il 9 ottobre.

Vedi offerta