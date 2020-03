Offerte speciali Philips cucina, fino al 52% di sconto

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte del giorno Amazon, eppure come spesso succede in questi giorni, il portale di shopping più famoso al mondo incede nella sua proposta di sconti e promozioni varie, dedicandosi oggi anche agli elettrodomestici per la cucina a marchio Philips, ovvero quelli che sono – senza mezze misure – tra i migliori del mercato in termini di qualità costruttiva e, soprattutto, rapporto qualità/prezzo.

Le offerte non sono moltissime, ma restano comunque abbastanza varie e spaziano tra centrifughe ed estrattori di succo, passando anche per una friggitrice ad aria che, credeteci, può fare la differenza nella preparazione di molti piatti, specie se avete voglia di qualche sfizio succulento con un’occhio alle calorie di troppo. I prezzi si adattano a tutte le esigenze e tutte le tasche, con sconti che in certi casi superano persino il 50% del prezzo originale! Un’occasione, dunque, eccezionale per chiunque voglia approfittare di questa quarantena per dare una rinfrescata alla propria attrezzatura da cucina, mantenendo – ovviamente – i costi molto contenuti.

Dunque, senza indugiare oltre, di seguito vi proponiamo la lista completa dei prodotti Philips per la cucina in offerta, invitandovi comunque a consultare la pagina relativa a tutte le offerte Amazon dove, giorno per giorno, potrete dare un’occhiata alle ottime offerte che i portale ci sta riservando in queste lunghe giornate di quarantena. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili, già da diverso tempo, i nostri canali Telegram dedicati alle offerte dove, giorno per giorno, potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni in corso. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon appetito!

