Per sopportare al meglio l'estate non c'è migliore acquisto di un condizionatore di qualità e che mantenga la bolletta di fine estate davvero contenuta! Il condizionatore Olimpia Splendid Mystral S1 è in offerta su Amazon a 699€ invece di 799€, con uno sconto del 12%. Questo climatizzatore 18000 BTU/h con tecnologia inverter vi garantisce comfort tutto l'anno grazie alle funzioni di raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione. La classe energetica A++ e il gas R32 assicurano alta efficienza, mentre il WiFi integrato vi permette di controllarlo da smartphone. Include filtro anti-polvere e funzione self-clean per aria sempre pulita.

Olimpia Splendid, Mystral S1 E 18 efficiente, conveniente e in sconto per pochissimo!

L'Olimpia Splendid Mystral S1 è la soluzione ideale per chi cerca un climatizzatore completo e versatile per ambienti di medie dimensioni. Con i suoi 18000 BTU/h, vi garantirà il massimo comfort durante tutto l'anno, offrendo raffrescamento estivo, riscaldamento invernale, deumidificazione e ventilazione. Perfetto per famiglie che desiderano un unico dispositivo in grado di soddisfare ogni esigenza climatica, dalla camera da letto al soggiorno.

Questo climatizzatore si rivolge particolarmente a chi apprezza la tecnologia smart e l'efficienza energetica. Grazie al WiFi integrato potrete controllarlo comodamente dal vostro smartphone anche quando siete fuori casa, mentre la classe energetica A++ vi permetterà di contenere i consumi. Le funzioni avanzate come il filtro purificatore d'aria e la modalità self-clean lo rendono ideale per chi soffre di allergie o desidera mantenere un ambiente sempre salubre e pulito.

A 699€ invece di 799€, questo climatizzatore rappresenta un investimento eccellente per il comfort domestico tutto l'anno. La tecnologia inverter garantisce efficienza energetica e risparmio sui consumi, mentre il WiFi integrato vi permette di controllarlo da remoto tramite smartphone. Con funzioni avanzate come timer programmabile, modalità silenziosa e auto-diagnosi, l'Olimpia Splendid Mystral S1 combina prestazioni elevate, convenienza e innovazione tecnologica. Vi consigliamo l'acquisto per la sua versatilità, efficienza energetica e il notevole risparmio di 100€ sull'offerta attuale.

