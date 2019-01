Open Fiber, sono quasi 1200 i cantieri aperti nel 2018. Eccoli regione per regione

Infratel ha fatto sapere che sono già 1174 i cantieri aperti da Open Fiber nel 2018 nell’ambito delle prime due gare per la realizzazione di infrastrutture a banda ultra larga nelle “aree bianche” del Paese, ovvero quelle cosiddette a fallimento di mercato.

Dei quasi 1200 cantieri 977 prevedono la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, mentre i restanti 197 fanno uso di reti di tipo FWA (Fixed Wireless Access). In totale sono 6753 i comuni interessati dai due bandi, 3.043 nel primo, per un totale di circa 4,6 milioni di unità immobiliari e 3.710 nel secondo, con 3,1 milioni di unità immobiliari.

In totale i cittadini interessati dalla realizzazione dell’infrastruttura sono 13,8 milioni, circa un quarto dell’intera popolazione nazionale.

Di seguito vi riportiamo i cantieri suddivisi regione per regione: